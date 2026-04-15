El Niño Jesús celebra 10 años de su consulta de supervivientes de cáncer infantil con más de 800 seguimientos a menores

Consulta de supervivientes a largo plazo de cáncer infantil del Hospital Niño Jesús - HOSPITAL NIÑO JESÚS

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús celebra los diez años de su consulta de seguimiento para niños y adolescentes que han superado un cáncer, pionera en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, con más de 800 pacientes atendidos durante esta década de vida.

En esta consulta de supervivientes a largo plazo de cáncer infantil se realiza un seguimiento para atender y prevenir posibles complicaciones por el tratamiento en los pacientes. Cada año en el centro hospitalario se diagnostican más de un centenar de nuevos casos de tumores infantiles.

Además, en ella se llevan a cabo las pruebas pertinentes para favorecer el diagnóstico precoz de las secuelas del tratamiento, así como el manejo de las mismas o la coordinación con los diferentes especialistas. Con los protocolos de tratamiento actuales se estima que la tasa supervivencia en los niños y adolescentes oncológicos es de un 80%.

En un comunicado, el centro hospitalario ha explicado que, en general, los niños toleran mejor la quimioterapia en el momento de la administración que los adultos, lo que permite administrar tratamientos de mayor intensidad.

Pero esta mayor intensidad, junto al cuerpo en desarrollo, les expone a un mayor número de efectos secundarios a largo plazo, en comparación con los adultos. Además, dado que un niño curado se estima que va a tener una esperanza de vida similar a la población general, la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas es mucho mayor en comparación con los pacientes adultos curados de cáncer.

De esta forma, a largo plazo, los riesgos que puede tener el tratamiento sobre los pacientes es muy variable. Puede afectar a aspectos neuro-cognitivos, con menor rendimiento escolar; aspectos endocrinológicos que pueden afectar al crecimiento; aspectos psicológicos, con una mayor incidencia de problemas de salud mental; o puede aumentar el riesgo de problemas de salud más habituales en la población general: elevación de colesterol, tensión arterial, problemas cardiovasculares o segundos tumores.

En general, tanto la quimioterapia como la radioterapia pueden tener también efectos sobre la fertilidad, especialmente en los pacientes que se han sometido a trasplantes de médula (autólogos y alogénicos) o aquellos que han recibido radioterapia sobre el área gonadal (ovarios o testículos).

Desde el Niño Jesús han subrayado que, siempre que las condiciones clínicas lo permitan, se intenta realizar una preservación de óvulos o semen antes del tratamiento. En caso de que no se haya podido hacer, se realiza un asesoramiento posterior y un estudio de la fertilidad, con casos de preservación de la fertilidad tras el tratamiento.