Archivo - El Ayuntamiento convoca el tercer concurso escolar de dibujo para diseñar las luces de Navidad - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cinco niños procedentes de Ceuta que pulsarán el botón de encendido de la Navidad madrileña este sábado en la Plaza de Cibeles han sido seleccionados por el Gobierno de la ciudad autónoma entre los mejores en distintas especialidades deportivas, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"Es emocionante poder compartir la Navidad con todos esos niños de Ceuta que tan mal lo están pasando en los últimos meses, con tanto miedo, sin poder salir a la calle, sin poder hacer una actividad normal, sin poder retomar sus actividades deportivas en muchos casos y con muchas complicaciones también para las actividades escolares", ha señalado la también vicealcaldesa.

El sábado a las 19 horas se encenderá la Navidad de Madrid con el humorista Carlos Latre como maestro de ceremonias y la actuación de Pastora Soler. Uno de los platos fuertes, además del botón encendido por los cinco niños ceutíes, será el espectáculo de medio millar de drones.

La del sábado será una tarde amenazada por la lluvia. Tal es así, que fuentes municipales han confirmado que, cumpliendo con la tradición, han llevado huevos a las clarisas para que el agua respete el espectáculo.