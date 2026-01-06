La noche de Reyes se salda con 996 incidentes, un 2% más, con descenso de agresiones e incendios disparados

Archivo - Ambulancia del SUMMA 112 - EMERGENCIAS 112 - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La noche de Reyes en la Comunidad de Madrid se ha saldado con casi un millar de incidentes y un repunte del 2% con respecto a la misma noche del año anterior, con una caída en las agresiones y reyertas y un importante incremento de los incendios.

En concreto, entre las 00.00 horas y las 9.00 horas de este martes, el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado 996 incidentes, ninguno de ellos de gravedad, en una noche "relativamente tranquila", según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

De manera detallada, se han registrado 31 agresiones y reyertas, lo que supone un descenso del 47% con respecto a la noche de Reyes de 2024, mientras que los incendios, sobre todo de vegetación y en vivienda, se han disparado un 186% hasta llegar a la cifra de 20.

Además, los accidentes de tráfico se han reducido más de la mitad, con 12 contabilizados durante la noche, un 54% menos. Finalmente, las intoxicaciones etílicas se han incrementado en un 5% hasta cerrar con una cifra total de 23.