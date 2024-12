Novillo, sobre el delegado del Gobierno: "No sé a que juega y es cada vez más difícil trabajar con él"

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha manifestado este viernes que "no sabe a qué juega" el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y ha subrayado que "cada vez es más difícil trabajar con él".

"No entendemos la figura del delegado del Gobierno en Madrid, que está más preocupado por ser el delegado de Pedro Sánchez. No ha sido consciente de las competencias y responsabilidades que tiene. Su no gestión no tiene gran impacto, porque tiene grandes responsables de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) detrás", ha dicho en los Desayunos Madrid de Europa Press.

Novillo ha reprochado a Martín que "no se dedique a sus competencias, como ver el estado de los cuarteles, que se cubran con más agilidad las plazas, que los agentes les busquen un arraigo para que se queden en Madrid". "Desde la Comunidad les hemos ofrecido viviendas, transporte gratuito y ayudas al comedor", ha indicado.

El consejero ha afirmado que los datos de aumento de agentes en la región "no son reales". "Dicen que están creciendo las plantillas, pero no tiene un reflejo desde el punto de vista operativo. Hay preocupación por la escasa presencia de Guardia Civil", ha apostillado.

Por otro lado, el titular regional de Interior ha aplaudido las mancomunidades de policías locales de pequeños municipios, con cinco casos, cinco asociaciones que ya ha presentado su propuesta "para ser más eficaces y eficientes".

"Ese es el camino, tiene que acreditarlo también la Secretaria de Estado, esperamos que no pongan palos. De esta manera, que se permita cubrir un territorio, ese eslabón que supla la carencia de efectivos. Es algo que se ve de manera muy positiva y esto es algo que va a crecer. Tenemos 110 Cuerpos de policías, algunas pequeñas de 5 o 10 agentes que asociándose se hagan fuertes", ha añadido.