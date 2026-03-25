La nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar en la región contará con ayudas fiscales de hasta el 99%

Archivo - Vista de la fachada de un bar, a 21 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MORATA DE TAJUÑA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde este miércoles al proyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que será remitido a la Asamblea de Madrid para iniciar su tramitación parlamentaria, con ayudas fiscales que podrán alcanzar hasta el 99% para facilitar el relevo generacional.

Esta norma establece nuevos beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con el objetivo de facilitar el relevo generacional y garantizar la continuidad de estos negocios, según ha informado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, desde Morata de Tajuña, donde se ha celebrado esta reunión de manera extraordinaria.

La principal novedad es que, en los supuestos de adquisición por herencia o donación de una empresa individual, un negocio profesional o participaciones sociales, la reducción de la base imponible se eleva del 95% al 99%, siempre que el nuevo titular mantenga los bienes en su patrimonio y continúe con la actividad económica durante los cinco años siguientes.

La nueva normativa amplía significativamente el alcance de los parientes que pueden aplicarse estas mejoras respecto a la legislación estatal.

Así, además de los descendientes y cónyuges, se incorporan como beneficiarios a ascendientes y colaterales de segundo y tercer grado (hermanos, tíos y sobrinos), así como a los primos (colaterales de cuarto grado). Se extiende, de la misma manera, a trabajadores que tengan una especial relación con la empresa, con diez años de antigüedad y que hayan ejercido funciones de dirección durante los últimos cuatro.

Asimismo, se simplifican los requisitos de acceso, eliminando exigencias como la edad mínima de 65 años del donante o la consideración de la actividad como principal fuente de renta. Se estima que estas medidas beneficiarán anualmente a unos 1.500 contribuyentes madrileños, generando un ahorro fiscal aproximado de dos millones de euros al año.

Está previsto que la Ley reciba su aprobación final en el Parlamento regional a mediados de año, y que entre en vigor el primer día del mes siguiente de su publicación el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).