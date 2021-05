La nueva ordenanza de terrazas de Madrid aspira a ser "un modelo en el ámbito internacional", asegura Almeida

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este viernes que la nueva ordenanza de Terrazas que se quiere aprobar para alcanzar un equilibrio entre vecinos y hosteleros tras la ampliación de terrazas por la pandemia, aspira a ser "un modelo en el ámbito internacional".

"Con la experiencia del Covid queremos hacer una ordenanza adaptada a situaciones excepcionales, que permita homogeneizar el movimiento de las terrazas para la mejor convivencia. Los tiempos están cambiando", ha trasladado ante la prensa tras presentar el Año Sabatini en la iglesia de San Francisco el Grande.

Considera el regidor que "si no hay equilibrio entre vecinos y hostelería, saldrán perjudicados los dos". Así, ha añadido que "no conviene desequilibrar en favor de unos u otros", por lo que se ha comprometido a sentarse "con todos" y a "tramitar esa ordenanza de terrazas que permita aliviar la situación económica y que no haya conflicto".