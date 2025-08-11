Una nueva pasarela peatonal y ciclista cierra la herida que generaba la M-40 en Vallecas y une sus dos distritos

Archivo - Varias personas en bicicleta participan en una bicifestación en Cibeles, a 21 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha completado la instalación de una pasarela metálica de más de 100 metros de largo para cerrar la herida para la movilidad peatonal que genera la M-40 en Puente de Vallecas, concretamente en el barrio de Palomeras Sureste, aislado por la autovía del resto del distrito.

Con su colocación, los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas estarán conectados a pie o en bicicleta, ya que esta infraestructura permite también la unión con el Anillo Verde Ciclista. Tras su instalación, en las próximas semanas se llevarán a cabo los trabajos para conectarla con el anillo verde ciclista, han informado desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

La actuación se enmarca dentro las obras que está realizando el Ayuntamiento de Madrid en el ámbito del Campus Sur, incluidas en la consolidación del Área DEMO 360 Vallecas, para dar continuidad a la estrategia ya activada en Madrid Nuevo Norte y convertir esta zona en una regeneración urbana cero emisiones.

El Área DEMO 360 Vallecas es un proyecto de innovación y sostenibilidad que comprende un amplio abanico de actuaciones urbanísticas y medioambientales en un ámbito situado entre la A-3, la M-40, la red ferroviaria y la avenida de la Albufera, en la confluencia de los distritos de Puente y Villa de Vallecas.

Sobre este terreno, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, desarrolla un proyecto asentado en dos ejes de actuación esenciales.

En primer lugar, la ejecución de una obra de infraestructura de movilidad sostenible a través de la mejora de las comunicaciones y la construcción de espacios para peatones y ciclistas y, en segundo término, un plan de transformación urbana que proporcionará nuevas viviendas, zonas verdes, nuevos equipamientos públicos y privados, nueva actividad económica, un campus de investigación y una residencia de estudiantes.