Diez afectados del accidente de Urda continúan ingresados en hospitales madrileños, tres en la UCI

Archivo - Fachada y zonas exteriores del Hospital de la Paz de Madrid.- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diez afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) continúan ingresados en hospitales madrileños, de los que tres están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad, que han indicado que el total de las atenciones realizadas en la sanidad madrileña a raíz del siniestro se ha elevado a 122.

Concretamente, los tres pacientes que continúan en la UCI se encuentran en la Fundación Jiménez Díaz, el Doce de Octubre y el Ramón y Cajal.

Por su parte, los cinco restantes, que ya se encuentran en planta, están ingresados en el Hospital de La Paz, el de Getafe, La Princesa, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de Torrejón, el Hospital Clínico San Carlos y el Infanta Sofía.