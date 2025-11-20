Nuevo desvío de entrada a Madrid por A-5 desde este viernes a la altura del paseo de Yébenes por obras de soterramiento

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha informado de un nuevo desvío en el tráfico de entrada a la capital por la A-5 a partir de este viernes día 21 a la altura del paseo de Yébenes motivado por el avance de las obras de soterramiento de la autovía para la ejecución del Paseo Verde del Suroeste.

En concreto, se pondrá en marcha un trazado provisional de 300 metros, desde el punto kilométrico 5+200 al punto kilométrico 5+600, para continuar avanzando con los trabajos de excavación y estructura del futuro túnel.

El nuevo trazado provisional modificará parcialmente la forma de acceder y circular entre las calles del entorno. Así, los vehículos podrán entrar a la A-5 tanto por la calle de San Manuel como por la de los Yébenes, mientras que la conexión rodada entre la Colonia de Nuestra Señora de Lourdes y el barrio de Lucero se mantiene mediante el recorrido bajo la estructura.

Para garantizar la continuidad de la movilidad local y la seguridad vial durante la ejecución de las obras ha sido necesario implantar un giro a la izquierda que permitirá la incorporación desde la calle de Yébenes a la A-5 en sentido Badajoz, así como la adaptación de la regulación semafórica en el cruce principal (calle de Yébenes-San Manuel-A5).

El paso inferior mixto de Yébenes permanecerá abierto al tráfico rodado durante toda esta fase, garantizando la continuidad de la circulación en ambos sentidos, mientras que el tráfico peatonal se verá restringido por motivos de seguridad al iniciarse los trabajos bajo la estructura existente.

Como alternativas peatonales, desde el Ayuntamiento se ha recomendado utilizar paso peatonal situado en la avenida del Padre Piquer y pasarela del Anillo Verde Ciclista para la conectividad de los barrios de Aluche y Campamento y el paso peatonal inteligente a la altura de la calle de Villagarcía y paso peatonal de Alto de Extremadura para los movimientos entre los barrios de Lucero y Batán.

Por su lado, el servicio especial de autobuses SE3 de EMT Madrid, la línea circular gratuita que conecta los barrios de Batán y Lucero, continuará en funcionamiento para reforzar la movilidad en la zona.