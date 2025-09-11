El nuevo instituto público de FP en Edificación y Obra Civil inicia el curso con 110 plazas

Archivo - El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, visita junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Roxana Minzatu, el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Raúl Vázquez, en Madrid, el 8 de mayo de 2025. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

Se bautiza con el nombre de Antonio Palacios y está ubicado en Puente de Vallecas

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo instituto público de Formación Profesional (FP) especializado en Edificación y Obra Civil acaba de abrir este curso 2025/2026 con 110 plazas educativas correspondientes a los primeros cursos de cada grado, que se incrementarán hasta las 250 en los próximos años.

Este centro, situado en el distrito de Puente de Vallecas de la capital, busca dar respuesta a la gran demanda de profesionales cualificados en este sector, según ha detallado este jueves la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid.

El nuevo instituto público de FP ha sido bautizado con el nombre de Antonio Palacios, en memoria del arquitecto gallego del Metro de Madrid y de algunos de los edificios más emblemáticos de la capital. El centro viene a reforzar la oferta formativa de titulaciones de FP relacionadas con el sector de la construcción que ya se imparten en los institutos públicos Virgen de la Paloma, Antonio Machado, Islas Filipinas y Alarnes.

Una de las novedades es que se oferta por primera vez en un centro público de la Comunidad de Madrid el Grado Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios, una titulación con gran demanda que va a permitir formar a profesionales con un índice de inserción laboral muy elevado.

Además, ofrece el Grado Medio en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación, que prepara a personal cualificado para realizar particiones interiores industrializadas y revestimientos de suelos, paredes y techos, tanto tradicionales como con las últimas tecnologías.

También cuenta con el Grado Superior en Organización y Control de Obras que cubrirá la demanda de trabajadores adscritos a la jefatura de obras como capataces o jefes de producción, un sector que en la actualidad está compuesto por una alta proporción de plantilla muy próxima a su jubilación.

Finalmente, este centro propone una doble titulación de Grado Superior en régimen intensivo en Proyectos de Edificación y Proyectos de Obra Civil. Se trata de un plan de estudios demandado por los alumnos y las empresas que tiene una duración de tres años, el último de ellos con más de 900 horas de formación en la empresa.