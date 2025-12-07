Un nuevo mural con la celebración del 'Tamudazo' decora el exterior del Estadio de Vallecas

La Comunidad de Madrid decora el exterior del Estadio de Vallecas con murales que recuerdan la historia del Rayo - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha decorado los muros del exterior del Estadio de Vallecas con pinturas que recuerdan tanto la historia del Rayo Vallecano como escenas memorables de su trayectoria, entre las que se encuentran la celebración del 'Tamudazo' en la temporada 2010/11 que salvó al equipo del descenso a Segunda División o la primera fotografía documentada de la Agrupación deportiva del Rayo (ADRV).

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, miembros de la Federación de Peñas y la Plataforma ADRV, en colaboración con la Administración regional, han adornado las paredes que rodean el campo ubicado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

También, entre las escenas plasmadas, se encuentran una imagen de Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel' celebrando un triplete ante la Real Sociedad, la plantilla de los Matagigantes o la recreación del futbolista Felines. Además, la celebración de uno de los goles contra el Girondins de Burdeos en la UEFA de 2001, el de Guilherme Alves en el Bernabéu en 1996 o la participación del equipo femenino en la Champions tres años consecutivos.

Esta acción se enmarca en la primera fase de renovación del Estadio de Vallecas, después de que éste haya visto restauradas de forma integral sus dos cubiertas, y reparadas las fachadas de la avenida de la Albufera y de la calle del Arroyo del Olivar. La gran jardinera de entrada a taquillas que dificultaba el tránsito fluido ha sido sustituida por una escalinata con barandillas de acuerdo a la normativa de seguridad. Asimismo, en el interior del recinto se han reformado los aseos, mientras que en la zona de federaciones (boxeo, tenis de mesa, ajedrez y billar) se han instalado nuevos sistemas de climatización y extracción con mejoras de seguridad.

El Gobierno madrileño continuará trabajando en coordinación con el club rayista y LaLiga en el proyecto de su reforma integral, y poder albergar 14.700 espectadores.