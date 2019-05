Nuevo Norte no se aprobará previsiblemente en este mandato por “falta de voluntad política” de la Comunidad, dice Calvo

Publicado 09/05/2019 11:12:18 CET

"No nos rendimos", asegura el delegado, que subraya que es "un proyecto irreversible, gobierne quien gobierne en la ciudad"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid Nuevo Norte no se aprobará previsiblemente en este mandato por "falta de voluntad política" de la Comunidad al no haber emitido el preceptivo informe de impacto ambiental pero, aún así, desde el Gobierno municipal "no se rinden" e insisten en que es "un proyecto irreversible, gobierne quien gobierne en la ciudad".

"No nos rendimos", ha asegurado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, tras un pleno extraordinario celebrado este jueves.

"La pelota está en el tejado de la Comunidad, que es quien tiene que emitir el informe de impacto ambiental. Mientras que no se emita, el Ayuntamiento no puede elevar a pleno la aprobación provisional del expediente. Parece que no ha habido la voluntad política por parte del Gobierno regional", ha afeado.

Calvo ha señalado que "ya la señora (Cristina) Cifuentes obstaculizó que se pudieran arrancar las negociaciones con el Ministerio de Fomento y con la empresa adjudicataria de los suelos y desde entonces la Comunidad no ha ayudado".

Mientras, el Ayuntamiento "ha conseguido armar un expediente muy complejo, aprobarlo en Junta de Gobierno, someterlo a información pública, recopilar todos los informes sectoriales, remitirlo a la Comunidad para que dé el ese último paso y, en paralelo se ha modificado el contrato de Adif con la empresa y se ha modificado el marco urbanístico de referencia".

"Madrid Nuevo Norte es la operación que definitivamente va a cerrar la herida del norte, es un proyecto irreversible, que no tiene vuelta atrás, gobierne quien gobierne la ciudad", ha insistido. "No nos rendimos. Si la Comunidad remitiera mañana el informe, nosotros estaríamos en disposición de elevarlo al Pleno del Ayuntamiento", ha remachado.