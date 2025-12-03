Un nuevo ramal de enlace unirá las carreteras M-609 y M-607 con una inversión regional de 1,6 millones

Archivo - Dispositivo movilidad obras M-607 - AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá 1,6 millones en la construcción de un ramal de enlace que conectará las carreteras M-609 y M-607, un nuevo tramo que ayudará a descongestionar el tráfico y a reducir los tiempos de desplazamiento de los vecinos de Colmenar Viejo, al tiempo que mejorará la conexión de este municipio con Tres Cantos y Soto del Real.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la licitación del contrato de ejecución de las obras, que tendrán una duración de cuatro meses desde su formalización y la previsión de inicio de obras es para mayo de 2026, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

La actuación enlazará la M-609, a la salida del casco urbano de la localidad colmenareña, con la M-607 a la altura del punto kilométrico 35,5, ofreciendo a los conductores la posibilidad de optar por una ruta más corta.

Además, contribuirá a aliviar el elevado volumen de tráfico de estas vías por donde circulan más de 30.000 vehículos diarios, de los cuales un 5% corresponde a transporte pesado.

Actualmente, los usuarios procedentes del norte de Colmenar Viejo que desean desplazarse hacia Navacerrada desde la M-607 solo disponen de dos opciones: realizar un desvío por la M-609 en dirección norte hasta efectuar un cambio de sentido a la altura del punto kilométrico 3 y tomar después el ramal de salida hacia la M-607, lo que añade más de siete kilómetros al trayecto; o bien atravesar el centro del municipio para incorporarse a esta vía a través del enlace situado en el P.K. 34, un recorrido de 5,3 kilómetros.

Con esta actuación, el Ejecutivo regional quiere facilitar la conexión entre estas poblaciones con una solución que permitirá simplificar los trayectos y mejorar la movilidad en la zona al acortar distancias y eliminar giro indirecto.