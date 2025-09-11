Las obras de la Ciudad de la Justicia, con 26 sedes en una sola parcela de Valdebebas, arrancarán en próximas semanas

Archivo - Vista de la fachada del edificio de la Ciudad de la Justicia, a 8 de abril de 2024 - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El acceso principal se llamará Plaza de la Justicia y ocupará más de 13.000 metros cuadrados de superficie y zonas verdes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que las obras de la Ciudad de la Justicia, que agrupará 26 sedes judiciales en una sola parcela de Valdebebas, comenzarán en las próximas semanas.

Así lo ha detallado la jefa del Gobierno autonómico durante la primera sesión del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, en la que ha dado a conocer que se bautizará como Plaza de la Justicia el acceso principal de este proyecto para la región.

Esta tendrá una superficie de 13.500 metros cuadrados --casi tan grande como la Puerta del Sol-, contará con zonas verdes, una gran fuente y aparcamiento para bicicletas. Será la puerta de entrada de los profesionales y ciudadanos que acudan a este complejo judicial que se comenzará a construir este año en el barrio de Valdebebas de la capital.

Conectará con otra gran arteria que con casi 10.000 metros cuadrados comunicará todos los juzgados, archivos, depósitos, cafeterías, guarderías, y dependencias de seguridad.

La Ciudad de la Justicia de Madrid unificará en una sola parcela ubicada Valdebebas 26 sedes judiciales repartidas en la actualidad por capital de España. El Gobierno regional invertirá 563 millones de euros en la construcción de este espacio, que contará una superficie construida de más de 470.000 metros cuadrados para albergar los 378 órganos jurisdiccionales del partido judicial de Madrid.

Representa un aumento del 61% respecto a la suma de toda el área destinada a estos organismos en la actualidad. Además, se crearán zonas de reserva con un espacio adicional del 30% sobre el total para absorber el crecimiento de la planta judicial durante, aproximadamente, los próximos 40 años. Incluye también 40.000 metros cuadrados de zonas verdes, más que la Plaza de España de Madrid.

Estas dimensiones convierten a la Ciudad de la Justicia de Madrid en "la más grande del mundo", por delante del Justice Palace de Estambul (300.000 m2), el Palazzo di Giustizia de Florencia (135.000 m2), el Courts Complex de Kuala Lumpur (120.000 m2), el Tribunal de Justicia de París (120.000 m2(, y el Thomas F. Eagleton United States Courthouse de Missouri (91.767 m2).

Todos los edificios de la Ciudad de la Justicia apostaran por la accesibilidad y eficiencia energética. Además, tendrán establecidos recorridos diferenciados y protegidos para que víctimas y acusados no se encuentren cara a cara durante su paso por el complejo.