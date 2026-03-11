Las obras de demolición en Nuevo Barrio Campamento están al 47% y su finalización podría adelantarse a junio

Trabajos de demolición para el Nuevo Barrio Campamento - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de demolición para construir el que será Nuevo Barrio Campamento, con 10.700 nuevas viviendas asequibles proyectadas en esta zona de Latina, avanzan más rápido de lo previsto y los trabajos ya están ya al 47%, una circunstancia que hace barajar como fecha prevista de finalización el próximo mes de junio, tres meses antes de lo planificado.

En concreto, estos trabajos comenzaron el pasado 12 de enero y hasta el momento se han demolido ya una docena de grandes edificaciones, así como otros equipamientos menores, con un 47% de los trabajos previos a la fase de urbanización ya completados.

El contrato de demolición de obras, adjudicado el pasado 22 de diciembre, cuenta con un presupuesto base de 4,66 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses, por lo que la fecha oficial de finalización sería el mes de septiembre.

Durante una visita a la zona de la presidenta de Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda titular del 98% de la superficie, Leire Iglesias, ha resaltado el avance de unos trabajos por encima de lo previsto y que no han parado en ningún momento desde que arrancaron. Según ha explicado, la previsión inicial era que en esta fecha se estuviera en un 13,6% pero la realidad es que está prácticamente la mitad ya realizada.

Así, ya se han demolido por completo 12 edificios y se ha desmantelado el interior de otros dos, de las 37 grandes edificaciones previstas. Además, se han llevado a cabo los trabajos generales de desbroce, limpieza, selección y retirada de material a vertedero autorizado.

En total, se derribarán 56 edificios de diferente naturaleza y sin protección patrimonial, 37 de ellos son edificaciones o naves destinados a diferentes usos. Otros once se preservarán al contar con un régimen de protección patrimonial o bien por su interés tipológico o estructural y serán incorporados como equipamietno dotacional al proyecto.

Francisco Ortega, director facultativo de la obra, ha apuntado al mes de junio como fecha probable de finalización, tres meses antes de lo planificado, si no hay imprevistos o dificultades y todo avanza según lo previsto.

AUTORIZACIÓN DE LA COMUNIDAD Y APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

En declaraciones a los medios durante la visita a la zona, ha concretado que están a la espera de recibir autorización por parte de la Comunidad de Madrid sobre el plan de desamiantado y retirada de material que permita iniciar la demolición en unas once edificaciones en las que se ha encontrado fibrocemento (uralita), algo que esperan que se produzca antes de finalizar este mes.

Desde Casa 47 están a la espera de que el Ayuntamiento de la capital apruebe de manera definitiva el proyecto de urbanización de las antiguas instalaciones militares de Campamento, que ocupaban más del 90% del ámbito y quedaron en desuso en los años ochenta, para poder empezar a construir. El Consistorio, una vez aprobado, deberá pasar el proyecto de urbanización por Junta de Gobierno, sin ser necesario el paso por el Pleno.

Con la conversión del antiguo SEPES a Casa 47, ha destacado su presidenta, se posibilitará acometer las distintas fases de manera simultánea una vez obtenida la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, con lo que se agilizará la construcción de las nuevas licencias.

Asimismo, ha resaltado que el dinero para iniciar los trabajos ya está comprometido, con lo que solo habría que sacar la licitación correspondiente. La intención del Ministerio, según apuntó recientemente su titular, es poder arrancar "a finales de 2027 o principios de 2028" la construcción de las viviendas proyectadas.

Desde el Ayuntamiento se apunta a que no ha sido posible esa aprobación porque desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez no se ha remitido ni la memoria de gestión, ni el plan de saneamiento, ni el plan de gestión del agua. Desde Casa 47, por su parte, se ha recalcado que se ha remitido toda la documentación y se ha destacado que la colaboración técnica entre ambas administraciones funciona con normalidad.

REUTILIZACIÓN DE MATERIALES Y SOSTENIBILIDAD

De momento y a la espera de ese paso necesario, el avance de las obras de derrumbe es visible en la zona, donde se han establecido además captadores de partículas para el control de emisiones a la atmósfera, con medidas correctoras en caso de que se superen los niveles.

Además, en una apuesta por la sostenibilidad, los materiales están siendo reciclados para su reutilización futura en las obras. Para ello, desde el pasado día 18 de febrero funciona en la zona una planta de machaqueo que permite dar una segunda vida a los escombros y materiales reutilizables con el objetivo de aprovechar hasta 45.000 toneladas de zahorra para rellenar las primeras capas del pavimento de los nuevos espacios públicos y calles del barrio.

En total, el trabajo de la planta de machaqueo ahorrará materiales por volumen de hasta 2.500 camiones de materiales de relleno, el equivalente a 8 kilómetros de viales espacios públicos, con el consiguiente ahorro económico al evitarse enviarse a vertederos y la entrada de camiones con nuevo material.

Además, una vez que pueda iniciarse la urbanización, hay un plan diseñado para la conservación del arbolado, con criterios forestales y fitosanitarios para transplantar aquellos que tengan algún tipo de protección. Aquellos que no puedan ser trasplantados, serán restituidos, de modo que por cada árbol talado, se plantarán 10 nuevos árboles, lo que garantiza una mejor absorción de CO2 en el entorno.

Asimismo, se cuenta con un estudio de fauna para garantizar que las obras se ejecutarán teniendo en cuenta periodos de nidificación y apareamiento.

CIEN POR CIEN ASEQUIBLES

Desde el Ministerio se ha subrayado que habrá viviendas en propiedad y en alquiler, todas ellas asequibles y promovidas por la empresa pública. En el caso de los alquileres, se fijarán precios que no sobrepasen el 30% de la renta mediana de la zona para garantizar la asequibilidad; en el caso de las ventas, también se asegurarán importes por debajo del precio de mercado.

Las viviendas serán accesibles para todas aquellas rentas que se sitúen entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que no tengan otras propiedades.

De las 211 hectáreas (2.110.000 metros cuadrados) de superficie de Nuevo Barrio Campamento, un 25% de los terrenos irá destinado a la construcción de viviendas, mientras que el 75% restante se dedicará a usos públicos a través de equipamientos urbanos, calles, zonas verdes y espacios de disfrute para la ciudadanía.

Ubicado al suroeste de la ciudad de Madrid, a unos 8,5 kilómetros del centro, supondrá una transformación integral de la zona, que pasará a contar con 154.000 metros cuadrados de zonas verdes y más de 5.300 nuevos árboles en la actuación. Igualmente, se dispondrá de una amplia dotación de mobiliario urbano para generar espacios de ocio y actividad física.

Las obras para el soterramiento de la A-5 es uno de los proyectos en paralelo más determinantes para este nuevo barrio, ya que al canalizar por el subsuelo el tráfico de salida de Madrid se contribuirá a la habitabilidad y cohesión del barrio, que ganará accesibilidad y apertura hacia los barrios ya existentes de Campamento, Aluche y Las Águilas.

Además del acceso por carretera a través de una arteria como la A-5, contará con una nueva estación de Metro en el interior del ámbito, que se sumará a una potente red de comunicaciones ya existente, con cinco estaciones de Metro, Metro Ligero y Cercanías dispuestas por el perímetro de la actuación: Colonia Jardín (L10, ML2 y ML3), Campamento (L5), Empalme (L5), Aviación Española (L10) y Cuatro Vientos (L10 y C5).