Un obrero muerto y otro grave tras colapsar el forjado de una vivienda en construcción en San Sebastián de los Reyes

Foto de archivo de una ambulancia del SUMA 112. - SUMMA 112

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un obrero ha fallecido este jueves y otro ha resultado herido potencialmente grave tras derrumbarse el forjado de una vivienda en construcción en la que trabajaban en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.

Los hechos se han producido sobre las 14 horas en la calle Osa de la citada localidad, hasta donde se han trasladado sanitarios del Summa 112 para atender a los heridos, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

A su llegada al lugar, los sanitarios han practicado maniobras de reanimación sobre uno de los heridos, un hombre de 43 años que finalmente ha fallecido. El otro trabajador, un varón de 36 años, ha sido trasladado potencialmente grave a La Paz.

Además de sanitarios del Summa 112, hasta el lugar de los hechos también se han trasladado la Policía Local de San Sebastián de los Reyes y efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.