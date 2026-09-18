Ocho hospitales madrileños, entre los mejores centros especializados del mundo para la revista 'Newsweek'

Archivo - Fachada y zonas exteriores del Hospital de la Paz de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ocho hospitales madrileños figuran en el 'ranking' 'World's Best Specialized Hospitals 2027' ('Mejores hospitales especializados del mundo en 2027'), elaborado por la revista 'Newsweek' en colaboración con Statista.

En concreto, en esta séptima edición incluye La Paz, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, el pediátrico Niño Jesús y la Fundación Jiménez Díaz, en la capital, además del Puerta de Hierro de Majadahonda, progresando todos ellos respecto al pasado año en uno o varios campos médicos, ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

El ranking identifica a los hospitales líderes a nivel mundial en 13 especialidades médicas, ofreciendo una evaluación exhaustiva y de carácter internacional, que tiene en cuenta la especialización y excelencia de los centros en diferentes áreas.

Las especialidades incluidas son Cirugía cardíaca, Cardiología, Endocrinología, Gastroenterología, Nefrología (por primera vez), Neurología, Neurocirugía, Obstetricia y Ginecología, Oncología, Ortopedia, Pediatría, Neumología y Urología.

En esta edición, La Paz, Gregorio Marañón y 12 de Octubre logran un puesto destacado en todas las especialidades (Cirugía cardíaca, Cardiología, Endocrinología, Aparato Digestivo, Nefrología, Neurología, Neurocirugía, Oncología, Cirugía ortopédica y Traumatología, Pediatría, Neumología, Urología, y Obstetricia y Ginecología).

El Ramón y Cajal destaca en ocho de las disciplinas analizadas y mejora en tres, mientras que La Paz sube puestos en ocho, y el 12 de Octubre, en seis. Por su parte, Gregorio Marañón asciende posiciones en cinco, la Fundación Jiménez Díaz en dos, mientras que Clínico San Carlos, Puerta de Hierro y Niño Jesús lo hacen en una.

POR ESPECIALIDADES

En el área de Neurocirugía, los cuatro primeros centros españoles son el Gregorio Marañón (39), La Paz (43), 12 de Octubre (52) y Ramón y Cajal (87), mientras que en Cirugía cardiaca los tres primeros son el Gregorio Marañón (19), La Paz (37) y 12 de Octubre (49), siendo sexto Puerta de Hierro Majadahonda (85).

En el ámbito de la Neumología encabezan la clasificación española otros tres hospitales madrileños, Gregorio Marañón (28), 12 de Octubre (31) y La Paz (38), mientras la Fundación Jiménez Díaz es sexta (88).

Asimismo, en Pediatría los tres primeros españoles referenciados son el Niño Jesús (20, subiendo ocho puestos respecto al año pasado), La Paz (36) y Gregorio Marañón (42), junto al 12 de Octubre (quinto, en el 108), y Ramón y Cajal (204).

La Paz (18) y Gregorio Marañón (35) encabezan este elenco en Cardiología, seguidos de 12 de Octubre (92), Clínico San Carlos (147), Puerta de Hierro Majadahonda (158) y Ramón y Cajal (162).

En Urología, por su parte, La Paz (19) y Gregorio Marañón (33) son los primeros españoles, a los que le siguen 12 Octubre (49) y Ramón y Cajal (98).

A la cabeza en Endocrinología se sitúa La Paz (22), seguido de Gregorio Marañón (38), Ramón y Cajal (68), Clínico San Carlos (73) y 12 de Octubre (98).

Y en Cirugía ortopédica y Traumatología, tres madrileños ocupan posiciones destacadas: La Paz (21, el primero español), Gregorio Marañón (88), 12 de Octubre (105) y Fundación Jiménez Díaz (120).

Igualmente, entre los elegidos en el área de Aparato Digestivo, Ramón y Cajal (55), Gregorio Marañón (59), La Paz (66), 12 de octubre (72) y Clínico San Carlos (140).

En Neurología la lista mundial incluye a los madrileños La Paz (64), Ramón y Cajal (72), 12 de Octubre (73), Clínico San Carlos (112) y Gregorio Marañón (147). Entre los mejores de Nefrología, por su parte, están La Paz (13), el 12 de Octubre (25), y Gregorio Marañón (44).

En la especialidad de Oncología, los hospitales madrileños figuran en este orden: 12 de Octubre (31), Gregorio Marañón (36), La Paz (39), Ramón y Cajal (78), Clínico San Carlos (128) y Fundación Jiménez Díaz (198) y Puerta de Hierro Majadahonda (235).

Por último, en Obstetricia y Ginecología, La Paz (12); 12 de Octubre (28), y Gregorio Marañón (50) se han situado entre los más reconocidos a nivel mundial.

Este ranking está basado en tres pilares independientes: las recomendaciones de profesionales del sector, recogidas a través de una encuesta global dirigida a especialistas médicos, entre los que se encuentran médicos, personal sanitario y administradores hospitalarios; las acreditaciones y certificaciones verificadas de las que disponen los centros; y la implementación de medidas de resultados comunicados por los pacientes (PROM, Patient-Reported Outcome Measures).

En conjunto, estos criterios permiten valorar y reconocer los estándares de calidad de los hospitales en relación con la calidad asistencial, y reflejar el compromiso de los centros con una atención orientada al paciente.