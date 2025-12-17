El ocio nocturno madrileño afronta la campaña de Navidad con 4.000 contrataciones y más del 60% de ventas en Nochevieja

Campañá 'Madrid baila en Navidad' - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ocio nocturno madrileño afronta la campaña de Navidad de 2025 con unas 3.900 contrataciones previstas durante el mes de diciembre y una elevada venta anticipada de entradas para la Nochevieja, que supera ya el 60%.

Así lo refleja el Estudio de Perspectivas Navidad 2025, elaborado por Noche Madrid, España de Noche y Coca-Cola, que sitúa a la Comunidad de Madrid como "uno de los principales referentes europeos para despedir el año", según han señalado en un comunicado.

La campaña de Navidad vuelve a desempeñar un papel determinante para el ocio nocturno madrileño. En Madrid, el mes de diciembre concentra el 20,3% de la facturación anual del sector, confirmando su relevancia para discotecas, bares de copas y salas de conciertos.

A nivel laboral, los establecimientos madrileños refuerzan plantilla durante la campaña navideña y prevén incorporar una media de 3,2 trabajadores adicionales por local.

El vicepresidente de Noche Madrid, Alejandro Zamarro, ha señalado que el dinamismo del empleo durante la campaña de Navidad "demuestra la capacidad del ocio nocturno madrileño para generar oportunidades laborales en un periodo clave para la actividad económica y turística de la ciudad".

MÁS DEL 78% DE LOCALES CON EVENTOS ESPECIALES

El impacto de la campaña navideña también se refleja en el aumento de la organización de eventos y, en este contexto, hasta el 78,9% de los locales de ocio madrileños organizan eventos y paquetizan sus productos para grupos y cenas de empresa, y el 31% alquilan sus espacios fuera del horario habitual para este tipo de celebraciones durante diciembre.

La planificación del público continúa avanzando y en Madrid más del 60% de los asistentes compra su entrada para la Nochevieja de forma anticipada, con una antelación media de 18 días con un precio medio de salida de 28,3 euros.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA NOCHEVIEJA MADRILEÑA

En este contexto y como el pasado año, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid y Noche Madrid han activado la campaña 'Madrid baila en Navidad' para promover y reivindicar el papel de la región como Capital Europea de la Nochevieja y como destino cultural, musical y festivo.

La iniciativa se enmarca en el programa 'Nightlife in Greater Madrid', que pone en valor la oferta global del ocio nocturno madrileño.

Para ello, se ha organizado un 'famtrip' junto a una cena de preuvas con influencers, que se celebrará esta noche. Además, entre el 17 de diciembre y el 3 de enero, un autobús vinilado con el lema de la iniciativa recorrerá las calles de la capital, destacando la variedad de opciones para celebrar Nochevieja y satisfacer las necesidades de un amplio espectro de público y edades.

La capital ocupa, junto a Berlín y Londres, una posición destacada en el ranking de la mejor vida nocturna según los datos obtenidos en los estudios de las ferias Fitur, ITB y World Travel Market, y su oferta es uno de los atractivos turísticos más valorados por el visitante y una seña de identidad de los madrileños, ha señalado el Gobierno regional.

Así, contribuye al incremento de pernoctaciones y genera un importante impacto económico en el destino, situándose el gasto medio por salida en una noche entre los 50 y los 150 euros.

A nivel el solidario, y en colaboración con la Asociación de Vecinos de Lavapiés, la Junta Municipal de Centro y la sala Shôko Madrid, se realizará una campaña de recogida de juguetes para los niños del colegio Antonio Moreno Rosales y paras las familias más desfavorecidas de Lavapiés.