OCU subraya que la anulación de tasa de basuras no implica devolución automática y urge al Ayuntamiento un plan "ágil"

Archivo - Cubos de basura durante la intensificación del servicio de basuras de Madrid, a 2 de enero de 2026, en Madrid (España). FOTO DE ARCHIVO. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha subrayado que la anulación de la tasa de basuras no implica la devolución automática y ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid que diseñe "un plan de devolución ágil, transparente y equitativo para todos los contribuyentes afectados".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló este lunes la tasa de basuras municipal por defectos sustanciales en su tramitación al no incorporar los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas.

Según ha señalado la OCU en un comunicado, la decisión judicial que está aún sin publicar, evidencia "la necesidad de revisar el modelo aplicado y corregir sin dilaciones sus efectos económicos sobre los ciudadanos".

"En el trámite se omitieron anexos esenciales del informe técnico-económico que justificaba el cálculo de la tasa", ha indicado la organización, a la vez que ha subrayado que sin estos elementos la ciudadanía no pudo "verificar si la cuantía era proporcional, adecuada o conforme al principio de transparencia exigido a cualquier tributo local".

En este sentido, ha informado que la situación de devolución varía según cada contribuyente. Por un lado, los que presentaron recurso y aún no recibieron respuesta, y que pueden solicitar resolución expresa y la devolución con intereses que proceda, invocando la sentencia y el régimen de ingresos indebidos.

Por otro lado, quienes recurrieron y obtuvieron una desestimación pueden acudir al Tribunal Económico Municipal si el plazo sigue abierto. Si la resolución ya es firme, solo caben los procedimientos tasados de revisión previstos en la Ley 39/2015, de aplicación extraordinaria.

Y como última opción están los que recurrieron. Según ha explicado la OCU, estos ciudadanos no disponen hoy de un derecho automático a la devolución y, por tanto, deberán esperar a la firmeza de la sentencia y a las instrucciones de ejecución que puedan establecerse.

La organización ha defendido que, en el caso de los contribuyentes que recurrieron correctamente en tiempo y forma, la devolución de oficio debería ser automática una vez la sentencia sea firme.

Para el resto, OCU ha insistido en que el Consistorio debe prever "un cauce rápido, claro y respetuoso" con los principios de "transparencia, buena administración y protección del consumidor", especialmente para las personas mayores o en situación de vulnerabilidad. En el caso de que la sentencia establezca la nulidad con efectos retroactivos, también deberían tener derecho a "una devolución automática".