La Oficina contra la Corrupción y el Fraude del Ayuntamiento recibe 205 denuncias en seis meses, 115 de ellas anónimas

Archivo - El director de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, Carlos Granados (c), interviene durante una sesión ordinaria del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid ha recibido desde el mes de mayo un total de 205 denuncias, 115 de ellas con carácter anónimo.

Son datos aportados por el director de la oficina, Carlos Granados, en su comparecencia semestral en el Pleno de Cibeles en la que da cuenta de la actividad de este órgano. La función investigadora de la oficina se salda desde mayo con 205 denuncias, 90 de ellas con denunciante identificado, de las que 45 son mujeres y 45 hombres.

Tanto las identificadas como las denuncias anónimas han sido registradas en el buzón de la oficina, que permite intercomunicación con el denunciante, aunque la denuncia sea anónima, manteniéndose ese anonimato para dar cumplimiento a la ley. En las denuncias que han determinado la realización de actuaciones se ha solicitado información a los órganos municipales competentes y "es de reconocer la buena calidad de los informes recibidos", ha agradecido Granados.

En cuanto a la función preventiva, la oficina emite informes sobre asuntos de interés para el buen funcionamiento del sector público. Desde mayo se han elaborado informes como el centrado en un caso planteado en relación con el cumplimiento de las condiciones incluidas en las ofertas de una empresa adjudicataria.

Otro informe ha versado sobre el deber de custodia y la obligación de gestionar correctamente los expedientes administrativos, otro sobre la gestión de los fondos Next Generation y su importancia o el dedicado a la transparencia y el código fuente de la Inteligencia Artificial.