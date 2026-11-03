Once heridos en Urda continúan ingresados en hospitales de Madrid y dos de ellos siguen en la UCI

Archivo - Fachada del Hospital Universitario Ramón y Cajal - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Once heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) continúan ingresados en hospitales madrileños y dos de ellos permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según el último balance del Gobierno regional.

De esta forma, los dos afectados que siguen en cuidados intensivos se encuentran en la Fundación Jiménez Díaz y en el Hospital Ramón y Cajal.

Por su lado, sube a nueve el número de hospitalizados en planta sobre los ocho que había este domingo, al sumarse un paciente en el Hospital Gómez Ulla.

En concreto, se encuentran ingresados en los hospitales de Getafe, Infanta Sofía, La Princesa, 12 octubre (dos), Fundación Jiménez Díaz, Clínico, Torrejón y Gómez Ulla.