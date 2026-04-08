La oposición abandona la Comisión de Drogas, pide impugnarla y acusa al PP de presentar su dictamen fuera de plazo

Archivo - Fachada de la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, PSOE y Vox han impugnado este miércoles la Comisión de Estudio para abortar el Impacto de la droga, la han abandonado y ha acusado al PP de vulnerar el derecho parlamentario al incluirse su dictamen en el orden del día tras registrarlo "fuera de plazo".

Lo han anunciado los partidos de la oposición en la sesión de la comisión de este miércoles destinada a votar los dictámenes. Los tres partidos han enviado escritos mostrando su oposición.

Este martes Más Madrid acusaba al PP de intentar "vulnerar las normas" en esta comisión al registrar el dictamen fuera de plazo pero afirmas que podía ser debatido.

Según la formación regionalista el presidente de la comisión, Ismael Sirio (PP), habría fijado tras la última sesión el plazo para registrar los dictámenes hasta las 14 horas del 6 de abril. Entonces solo estaban el conjunto de PSOE y Más Madrid y el de Vox.

Los 'populares' registraron el martes 7 a las 9.01 horas "19 horas después de haber expirado el plazo acordado". Los grupos de la oposición mostraron en un grupo de trabajo su rechazo a que fuera admitido.

Concretamente desde Vox se insistió en que "el plazo de registro expiró" un día antes, mientras que desde la formación regionalista --según la información a la que ha tenido acceso Europa Press-- se incidió en que para poder incluir en el orden del día un asunto que no está debía haber unanimidad de los grupos, una circunstancia que no se cumplió. "La propuesta de dictamen del PP está registrada fuera de plazo", recalcaba.

En cambio, fuentes parlamentarias han afirmado a Europa Press quien "más allá del plazo de 24 horas que existe en la Asamblea para aportar documentación antes de la sesiones" no hay constancia de "ningún acta de la comisión" que haya establecido "un plazo distinto para la presentación de propuestas de resolución".

PP APRUEBA SU DICTAMEN

El presidente de la comisión ha basado la defensa de la inclusión en el orden del día en el artículo 111 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.

"Salvo autorización, por unanimidad, de la Mesa de la Asamblea o de la Mesa de la Comisión competente, ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, al menos con veinticuatro horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servir de base al mismo", ha leído ante los parlamentarios.

La sesión de la comisión de este miércoles ha arrancado a las 10 horas. El PP se ha quedado solo en la comisión, ha defendido su dictamen y ha votado a favor del mismo, quedando aprobado para su remisión al Pleno de la Asamblea.

ESCRITOS DE LA OPOSICIÓN

Concretamente el escrito de Más Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, se dirige al presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, a quien le ha solicitado que ordene la nulidad de la inclusión del dictamen del PP en el orden del Día por ser "extemporánea".

"En la técnica parlamentaria, los plazos no son meras sugerencias cronológicas, sino la garantía de que los procesos legislativos o parlamentarios no se conviertan en un caos de arbitrariedades", plantea la formación regionalista.

Por su parte, el texto de Vox, al que ha tenido acceso Europa Press, incide en que solo había en plazo dos dictámenes registrados, el conjunto de la izquierda y el de Vox, y que el de PP no cumplió con el plazo puesto por la reunión de la Mesa de la comisión del 18 de marzo.

Además, han reprochado que han sido borrados "todos los mensajes del WhatsApp 'Mesa Impacto Drogas', apareciendo únicamente los referidos a la fecha del 7 de abril", además de no constar en el portal de la Asamblea el acta de la última comisión celebrada en la fecha antes referida, 18 de marzo del presente año.

"Dicho Whatsapp ha sido el medio establecido para las comunicaciones oficiales y los acuerdos de la Mesa de la comisión, así como de los portavoces y portavoces adjuntos de la misma", sostiene el texto.

LA FILTRACIÓN DE LA CONVERSACIÓN DEL GRUPO

Por su parte, el diputado del PP Rafael Núñez ha cargado contra la oposición porque "un diputado o una diputada ha filtrado por fines políticos el grupo de trabajo" a un medio de comunicación.

Sostiene que pone en entredicho el trabajo no solo de los parlamentarios de esta comisión sino de todos los de la Asamblea. "Ha ocurrido desde la izquierda. "Llamaría a la reflexión para que no volviera a ocurrir nunca más", ha reprochado el 'popular'.

Entiende que "crea un precedente gravísimo porque, a partir de este momento, todos los diputados, o es posible que muchos de ellos, deciden marcharse de los grupos" al comprender que "la seguridad y el respeto institucional ha quedado comprometido desde el día de ayer".

El diputado del PSOE Juanjo Marcano ha afirmado que su partido no está "a favor" y no le "parece correcto la filtración de los Whatsapp". "Creo que eso es caer en una espiral que no conduce a nada positivo", ha planteado.

También ha reprochado la filtración el presidente de la comisión, Ismael Sirio, quien considera que se han "roto muchísimos puentes de trabajo y mucha confianza".

"¿En qué punto queda ahora el trabajo de los grupos de la Asamblea de Madrid? A partir de este momento, cualquier grupo de trabajo puede ser publicado", ha reprochado al tiempo que ha reclamado a quien haya filtrado esta conversación que lo diga en la comisión.

EL DICTAMEN DEL PP

En las conclusiones del dictamen aprobado por el PP, al que ha tenido acceso Europa Press, se traslada que el consumo de drogas no es "un fenómeno marginal o transitorio" sino una realidad que se "transforma con rapidez" afectando de "manera profunda a la vida de muchas personas".

Además, sostiene que se está experimentando una "banalización" del consumo de las drogas lo que "dificulta la prevención" sobre todo entre los adolescentes y los jóvenes.

"En cuanto a la atención y el tratamiento, los trabajos han puesto de manifiesto que no basta con disponer de recursos, sino que resulta imprescindible garantizar la continuidad del acompañamiento y la coordinación entre los distintos sistemas implicados", argumentan los 'populares'.

Entiende su dictamen que la forma en la que las instituciones hablan de las drogas "no es neutra" y que debería optarse por un discurso "claro, coherente y reconocible" para "reforzar la prevención" frente a la "ambigüedad o la relativización del problema".

"El problema de la droga no puede ser relativizado, ni confundido con otros fenómenos distintos, ni desplazado del centro del debate público. Afrontarlo con responsabilidad y determinación es una exigencia política y moral que las instituciones no pueden eludir", rematan desde el PP.