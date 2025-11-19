La oposición en bloque pedirá en el Pleno la dimisión y reprobación del alcalde de Alpedrete

ALPEDRETE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alpedrete y la concejal no adscrita han presentado una moción para que en el Pleno del día 27 se pida la reprobación del alcalde, el 'popular' Juan Rodríguez Alfaro, y su dimisión.

Los grupos que suscriben la moción son Unión Del Pueblo de Alpedrete (un edil), PSOE (dos), Más Madrid (dos), Podemos-IU (uno) y una edil no adscrita, que suman un total de siete concejales frente a los diez del equipo de Gobierno, formado por PP (siete) y Vox (tres).

La moción se ha registrado después de que el alcalde tuviera que disculparse por unas palabras que cree que se malinterpretaron y manifestar su "rechazo total y sin paliativos" a la violencia de género tras el asesinato de una vecina de Alpedrete por parte de su marido, quien se suicidó después. Delegación de Gobierno lo ha catalogado como crimen de género.

A juicio de los firmantes de la moción, las declaraciones del alcalde "no son un error puntual" sino un mensaje institucional que "blanquea un asesinato machista, lo relativiza y lo reinterpreta bajo una narrativa paternalista y excusatoria hacia el agresor". "Suponen una banalización y una forma indirecta de justificar un asesinato machista", han insistido.

Lo hacen para añadir que "la violencia machista no se justifica, no se explica, no se suaviza, no se presenta como fruto de la presión o del cariño, y mucho menos desde la máxima autoridad de un municipio".

Los grupos firmantes quieren reprobar al alcalde por unas declaraciones que están "justificando o suavizando un asesinato machista" y le instan a "realizar una rectificación pública inmediata, clara, explícita y sin matices asumiendo la gravedad del daño causado".

También le requieren "formación obligatoria en materia de violencia de género" y su "inmediata dimisión como alcalde de Alpedrete y como icepresidente vocal de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal (THAM) por volver a colocar al pueblo en el centro de la diana provocando un escándalo, como ya hizo con el intento frustrado del nombre de la plaza Francisco Rabal".