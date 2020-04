La oposición critica la "descordinación" e "inacción" del Gobierno regional en la gestión de residencias

Muestran preocupación por la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y familias vulnerables

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos) han criticado la "descordinación" e "inacción" del Gobierno regional a la hora de gestionar la crisis del coronavirus en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Durante la comparecencia del consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad, Alberto Reyero, en la comisión del ramo, la diputada de Unidas Podemos-IU Paloma García ha expuesto que las cifras de los mayores fallecidos en centros residenciales le parecen una "barbaridad", fruto de la "descordinación e inacción" por parte del Ejecutivo autonómico, algo que ha derivado en una gestión "negligente y nefasta".

Asimismo, la diputada ha recordado que desde su grupo ya presentaron una ley para dignificar la vida de los mayores y la situación de las residencias, para que hubieran más medios técnicos y humanos y vías de evacuación seguras para residentes, pero que se la tumbaron.

"No hay que estar culpándonos pero esto tiene que ver con cómo estaba el sistema residencial en este país, privatizado, con falta de material, de trabajadoras y esto nos a pillado a todos desprevenidos por eso", ha lamentado, al tiempo que ha exigido conocer cuál es el criterio médico que tiene la Consejería de Sanidad para medicalizar o no una residencia porque ya llevan "dos meses" con este tema.

A continuación, el parlamentario de Vox Mariano Calabuig ha indicado que es "imprescindible" una "buena información" para que se tomen decisiones "acertadas", algo que, a su juicio, no ha ocurrido, sino todo lo contrario: "una información incompleta, érronea y una deficiente coordinación" por parte de la Comunidad lo que supone "un fracaso total".

Así, Calabuig ha lamentado los problemas que ha habido en las mismas con los medios sanitarios, la falta de personal, detección, diagnóstico y falta de EPIs. "La cifra es espectacular y el dolor mucho mayor. A esto no tendríamos que haber llegado si la información es la correcta y hubiéramos llevado a cabo los medios preventivos en su momento", ha apuntado.

El diputado de Vox también ha puesto de manifiesto la lentitud de los protocolos para que un trabajador de una residencia de mayores se pueda hacer las pruebas del Covid-19 y ha resaltado que si hay residencias en la Comunidad que están "limpias" es porque los directores de las mismas tomaron la iniciativa de aislar a los que presentaban síntomas, pero sin seguir un protocolo por parte de la Comunidad.

TIENE MÁS LEALTAD POR PARTE DE LA OPOSICIÓN QUE DE SU PROPIO GOBIERNO, LE DICEN AL CONSEJERO

En este punto, desde Más Madrid, el parlamentario Emilio Delgado le ha mostrado al consejero la disposición de todos los grupos para ayudarle en lo necesario, ya que parece que tiene más "lealtad" por su parte que por la de sus "socios de gobierno". Asimismo, le ha indicado que los "números" no sirven para medir el dolor personal pero sí "para dimensionar la magnitud de este fenómeno".

"En la Comunidad los datos revelan que hay algo especialmente grave que no se explica. Madrid tiene la tasa de fallecimientos en residencias más altas de toda Europa. Lo pero que nos podría pasar de esta tragedia es no aprender nada", ha lanzado Delgado, que ha hecho hincapié en que "no es de recibo" que haya más residencias privadas y concertadas que públicas.

El parlamentario también ha lamentado que aún no se hayan facilitado datos "concretos y desagregados" de la situación de cada una de las residencias por parte del Ejecutivo autonómico y se ha mostrado preocupado por la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, por la alimentación de los niños más vulnerables "a base de pizzas frías y nugets" y por la suspensión de la RMI.

PSOE PROPONE UN PLAN DE AYUDAS

En esta línea, la diputada del PSOE Puri Causapié ha pedido que el Gobierno regional no se mantenga en el conflicto, sino en cooperar en que se haga pública la información de cada una de las residencias de Madrid, algo que ya se hace en otras comunidades autónomas.

"Seguimos teniendo muchas dudas. Durante este tiempo hemos visto situaciones dramáticas y crueles y nunca el Gobierno debería haberlo permitido. No sabemos cuántas residencias hay medicalizadas, ni el personal contratado y no tenemos claro cómo se han aplicado los protocolos de Sanidad y eso no debería derivar nunca en la desatención", ha sostenido.

Por ello, Causapié ha propuesto que elaboren un plan para el momento y para la desescalada que incorpore las necesidades de personal, que hagan test a trabajadores y residentes, y se haga un plan para la ayuda a domicilio. Además, ve imprescindible que se dé una ayuda extraordinaria a familias en situación de excepcionalidad para aquellas que no pueden acceder a un mercado de trabajo cerrado, mientras estén trabajando en una RMI "no tan deficiente".

Además, quieren que se cree un canal de información permanente con las familias mientras dure la crisis y que se garantice la coordinación permanente con los centros de atención primaria y centros asistenciales.

CS RECONOCE QUE EL SISTEMA ASISTENCIAL DE RESIDENCIAS NO ESTABA PREPARADO

Por su parte, la diputada de Cs Carla Santiago ha asegurado que desde su grupo están comprometidos en trabajar para "dar respuestas y soluciones eficaces para proteger a los mayores en la lucha contra el coronavirus. Si bien ha reconocido que esta situación ha puesto a la región "a prueba" y que el sistema asistencial de residencias de mayores "no estaba preparado para esta pandemia".

También, a defendido que desde la Consejería han apostado por la "transparencia" pero que debe coordinarse la parte sanitaria con la residencial y ha mostrado su preocupación por la situación del as mujeres víctimas de violencia de género.

Por último, la parlamentaria del PP Dolores Navarro ha exigido que el Gobierno central declare luto oficial por los fallecidos por Covid-19, como ha hecho la Comunidad de Madrid. "No quiero que nos equivoquemos, la tragedia que está viviendo España solo tiene un culpable: el Covid-19", ha aseverado.

Además, la diputada 'popular' ha defendido que las residencias han tenido un referente sanitario las 24 horas y que el consejero ha realizado un histórico de las personas que están confinadas en residencias y personas con discapacidad, los colectivos "más vulnerables.