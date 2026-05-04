La oposición critica no poder preguntar este pleno a Ayuso por estar en México y PP responde que ha faltado a "5 de 179"

(I-D) La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, y el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria en la Asamblea - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, PSOE y Vox han criticado este lunes que no vayan a poder preguntar este jueves en pleno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por encontrarse de viaje institucional en México y el PP ha respondido que la mandataria ha faltado "a 5 de los 179" que se han celebrado desde que ostenta la Presidencia autonómica.

Este cruce ha tenido lugar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes. Este domingo Ayuso arrancaba su viaje, cuyo objetivo es, según ha trasladado el Ejecutivo regional, "intensificar" las relaciones económicas y culturales a través de una agenda que le llevará a Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, y Riviera Maya.

Ante esta situación, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha acusado al PP de "volver a cercenar los derechos fundamentales a la participación política", ya que no se permitirá este jueves que los portavoces de los partidos dirijan su pregunta al consejero de Presidencia. Las sesiones plenarias arrancan con una pregunta a Ayuso por cada líder de grupo parlamentario.

"Nosotros desde Vox nos hemos opuesto a esta decisión completamente arbitraria de la Mesa que nos parece totalmente intolerable", ha lanzado Pérez Moñino.

También ha criticado esta situación la portavoz de PSOE, Mar Espinar, quien ha reprochado que Ayuso se va "a pegarse la vida padre a México durante 10 días con el dinero de todos los madrileños sin dar ninguna explicación" y la oposición "no puede hacer nada".

"Es una prueba más de cómo el señor Ossorio cumple órdenes de la señora Ayuso y amordaza a la oposición para que no pueda hacer preguntas en el siguiente pleno", ha censurado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Más Madrid María Pastor ha recalcado que tienen "derecho a cuestionar a la presidenta y a hacer el control del Gobierno a la presidenta" y ha defendido que si ella no acude porque está "de vacaciones" lo que deberían poder hacer es "acumular esa pregunta" y poder apelarla en un futuro dos veces.

En cambio el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que los portavoces pueden dirigir preguntas a otros consejeros "como han hecho en otras ocasiones", pero que han registrado sus preguntas par ala mandataria autonómica sabiendo que no iba a estar.

"Mienten una vez más porque son muy libres de hacer preguntas al gobierno como siempre quiero recordar que la presidenta esta será la en siete años de gobierno la quinta vez que falte a un pleno de 179 (...) En cada uno de esos 179 plenos restantes ha contestado a todas las preguntas de los portavoces", ha sacado pecho contraponiendo a Ayuso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleva "dos años sin pisar el Senado".

Sobre la pregunta de acumular y preguntar dos veces en otro pleno, ha afirmado que no se ha "impedido" porque directamente "no se contempla en el Reglamento". "A mí me produce un poco de sonrojo la fingida sorpresa que hacen los portavoces en la Junta de Portavoces cuando saben exactamente lo que dicen las normas de este Parlamento", ha rematado Díaz-Pache.