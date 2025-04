La oposición critica los trabajos previos de cara al cantón de Montecarmelo y exige a Carabante "escuchar" a vecinos

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, PSOE y Vox han criticado los trabajos previos de trasplante de árboles de cara a la ejecución del cantón de limpieza de Montecarmelo, que han arrancado este miércoles, y han exigido al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, "escuchar" a los vecinos.

Alrededor de las 9 horas, vecinos de Montecarmelo han visto a los trabajadores "delimitado la supuesta zona donde se va a construir y marcando los árboles que van a talar y aquellos que pueden salvar". Un portavoz de la Plataforma de Afectados por el Cantón ha detallado que casi 40 vecinos han acudido para "impedir los trabajos".

En esta línea, ha remarcado que "les ha sorprendido" el comienzo de estos trabajos previos, aunque ha indicado que en los últimos días todos estaban "avisados" por si había algún movimiento en la zona.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que estas actuaciones no significan que las obras vayan a comenzar ya. En este sentido, han recalcado que hasta que no esté redactado el proyecto definitivo, que será a lo largo de este año, "no se iniciará la construcción".

LA IZQUIERDA LO TACHA DE "DESPROPÓSITO"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha tachado de "despropósito" los trabajos previos de cara a la ejecución del cantón y ha señalado que "escasos metros de tres colegios de viviendas y de espacios residenciales van a moverse cada día 80 camiones de basura"

"Van a entrar y salir de una zona residencial y con varios colegios y zonas educativas alrededor. Es un despropósito que no obedece a ninguna razón y por el que nosotros vamos a seguir peleando con los vecinos, pero también con la comunidad", ha remarcado ante los medios de comunicación desde la Fiscalía Provincial de Madrid.

Por su parte, la concejala socialista Emilia Martínez ha lamentado que Carabante "no quiere ceder de ningún modo" y ha criticado que "no esté escuchando las reivindicaciones de los vecinos, así como la alternativa que le ha ofrecido la oposición".

"Le planteamos en el último Pleno que permitiera llevar el cantón a la parcela E de Las Tablas para cumplir perfectamente con todos los requisitos que precisa un cantón, especialmente atendiendo a las necesidades y a las peticiones de los trabajadores de la limpieza", ha defendido en declaraciones a Europa Press.

Martínez se ha desplazado hasta el lugar con los vecinos y ha explicado que habrá una concentración en la parcela con los colegios para "presionar y reivindicar que no se proceda a las talas, que no se realicen los trasplantes e indudablemente que se reubique el cantón en otro sitio".

VOX: "ES UN ATROPELLO"

Por otro lado, el concejal de Vox Ignacio Ansaldo ha señalado que esta situación es "un atropello" y ha cargado contra el "rodillo" de la mayoría absoluta del PP para construir "un megacantón de limpieza en un espacio verde, a pocos metros de colegios, guarderías y viviendas".

"Nosotros apoyamos la aprobación de un Plan Especial en una parcela de uso industrial cerca del barrio de Las Tablas. Es una alternativa viable para la construcción de este cantón y tiene el respaldo de los vecinos y hasta siete asociaciones. No es comprensible que se lleguen a talar árboles en un entorno natural en el que los vecinos pasean con sus hijos y a sus mascotas o disfrutan de ese espacio verde", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.