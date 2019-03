La oposición espera que mañana Cifuentes diga “la verdad” sobre su máster y PP asegura que no habrá “paseíllo”

Publicado 05/03/2019 14:25:25 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) han señalado este miércoles que esperan que la expresidenta regional Cristina Cifuentes en su comparecencia en la comisión de investigación de universidades "diga la verdad" sobre la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el PP ha asegurado que estará a disposición de la exdirigente madrileña, aunque no participará en la comisión ni le harán "paseíllo".

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha asegurado que tampoco acudirán a la sesión de este miércoles de la comisión de universidades, pese a que vaya Cifuentes, porque se han opuesto a todas las comparecencias debido a que luego los dictámenes de las comisiones "tergiversan lo que dicen los comparecientes".

"Estuvimos en la sesión inicial (de constitución) y estaremos la sesión final de la comisión de universidades (de conclusiones), donde haremos seguramente voto particular, pero estaremos a disposición de lo que quiera Cifuentes y la recibiremos si estima conveniente cuando venga a la comparecencia", ha asegurado.

Al ser preguntado sobre si su grupo arropará a la expresidenta regional con un "paseíllo" de aplausos como hicieron cuando acudió a comparecer a la comisión de investigación de corrupción política , Ossorio ha asegurado que "no se reproducirá aquel paseíllo pero que el grupo estará a su disposición".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha celebrado que después de tantos meses pidiendo esta comisión "por fin" verán que tiene que decir Cifuentes "como máxima responsable". "Hay que separar lo político de lo penal, aquí no estamos para hacer juicios, sino para exigir responsabilidades políticas y entender lo que ha pasado", ha señalado.

No obstante, Aguado ha indicado que le hubiera gustado que también comparecieran el presidente del PP, Pablo Casado, y la exministra de Sanidad Carmen Montón, para que explicasen como es posible que se tenga un título de una universidad pública "sin ir a clase y sin examinarse" o "matricularse cuatro meses después".

A su parecer, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el candidato socialista a la Comunidad y portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, "han impedido que vengan a comparecer". "Ahí está la primera coalición preelectoral. Del PP me lo espero, que no quieran conocer las versiones de estas personas pero de Gabilondo no, una persona que ha sido ministro de Educación y rector que se oponga a conocer la verdad", ha criticado.

En cuanto a la comparecencia de Cifuentes de mañana, Aguado espera que se pueda determinar dónde ha fallado la Comunidad de Madrid para corregirlo y que "ningún partido político entre con el carné del partido entre los dientes y salga con el título oficial debajo del brazo".

"LAS INSTITUCIONES SE HAN UTILIZADO PARA TRATOS DE FAVOR", DICE PODEMOS

La portavoz de Podemos, Clara Serra, cree que las comparecencias del consejero de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken, y el rector de la URJC, Javier Ramos, han sido contradictorias, así que espera que este miércoles la expresidenta autonómica "no busque una triquiñuela para evitar la comisión y que diga la verdad a diferencia de lo que hizo el 21 de marzo de 2018".

"Nos parece claramente probado que las instituciones públicas se han utilizado para hacer tratos de favor a cargos del PP y nos parece que Cifuentes no ha rendido cuentas políticas por esta cuestión", ha aseverado.

En este punto, Gabilondo indica que llamar a comparecer a Cifuentes no es un asunto que tenga que ver con "dilucidar ninguna cuestión personal". "Después de la petición de la Fiscalía queremos que se aclare lo sucedido y conocer qué es lo mejor para la universidad pública. Nosotros no hemos hecho ningún acuerdo con el PP y menos con una candidata con la que no he hablado ni una sola frase", ha defendido.

En cuanto a si Cifuentes se acogiera a su derecho de no declarar, el portavoz socialista ha indicado que "no le gustaría" porque le parece que tiene una "buena ocasión" y "es el lugar en el que hay que dar explicaciones a los ciudadanos". "Me parece que perdería una gran ocasión", ha lanzado.