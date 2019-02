La oposición, tras el informe de la UCO, cree que PP "no va a cambiar" y que no hace las campañas de manera "limpia"

Publicado 05/02/2019 15:08:00 CET

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) creen que el PP "no va a cambiar" y que "no hace las campañas de manera limpia y democrática", tras conocerse que la expresidenta regional Esperanza Aguirre duplicó el gasto máximo legal de campaña en las autonómicas de 2011, según un informe de la Guardia Civil.

En concreto, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) remitido a la Audiencia Nacional apunta que el PP de Madrid que dirigía Esperanza Aguirre camufló con facturas falsas al menos 1,7 millones de euros que se presentaron como gastos de funcionamiento de la formación cuando en realidad, se emplearon en costear la campaña electoral de 2011, superando así el límite previsto por la legislación.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento madrileño, Ignacio Aguado, ha recordado que durante estos años están tratando de "acabar con la corrupción" y "levantar alfombras" pero que, lamentablemente, cada día se encuentran con una información de la Guardia Civil o de la Justicia "hablando de casos de corrupción" que en la Comunidad apunta casi siempre a los mismos, "al PP".

"Aguirre se presentó a las elecciones de 2011 dopada, utilizó más dinero del que podía utilizar, duplicó la cantidad legal permitida para ir a las elecciones con dinero procedente de mordidas o 'cajas b' en más de un millón de euros con facturas falsas. PP ha perdido 40 escaños fundamentalmente por la corrupción y por su incapacidad para resolver problemas", ha criticado Aguado.

A su parecer, el PP "no va a cambiar", porque son "el mismo de siempre", el "PP de Aguirre y de Cifuentes". "La única opción es ganarles porque el PP no va a dejar de defraudar a los madrileños y a sus votantes", ha sostenido, al tiempo que ha lamentado que los madrileños estén "inmunizados a la corrupción del PP".

Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea, Mónica García, ha tildado de "sorprendente" que ya no les llame la atención "todas las noticias del PP" que demuestran que actualmente no hay "ni una sola campaña del PP que la hayan hecho de manera limpia y democrática".

"Y este es el legado de Aguirre que reivindica el nuevo PP, que ahora mismo sería alcaldesa si fuera por Ciudadanos. No entiendo la doble personalidad de Cs que habla de un PP que no va a cambiar y le han apoyado con seis cheques en blanco, cuatro presupuestos y dos investiduras", ha afeado García también a la formación 'naranja'.

En este punto, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha pedido que ahora que están cerca las elecciones espera que "esto no ocurra". "Estoy seguro de que no va a volver a ocurrir pero quiero transmitirles a los ciudadanos que tiene que acabarse el tiempo de estas cosas, que hay que trabajar en igualdad de oportunidades siguiendo los marcos establecidos por las leyes. No puede proceder ni seguir gobernando y haciendo las cosas así el PP", ha dicho.