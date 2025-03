La oposición en Leganés rechaza el Presupuesto sometido a cuestión de confianza y activa el plazo para moción de censura

LEGANÉS 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro grupos de la oposición en Leganés (PSOE, Podemos-IU, Más Madrid y Vox) han votado este lunes en contra de la cuestión de confianza presentada por el alcalde, Miguel Ángel Recuenco, en nombre del Gobierno local del PP y Unión por Leganés (ULEG), para hacer prosperar el Presupuesto municipal de este año.

Ahora, los grupos de la oposición deberán presentar una moción de censura con "un alcalde o alcaldesa alternativos" para desalojar al actual Ejecutivo. En caso de que no se presente o que no saliese adelante en una eventual votación, el proyecto presupuestario quedaría aprobado.

En todo caso, el veto parece improbable, ya que tanto el PSOE como otros grupos de izquierda de la Corporación local ya han confirmado que "nunca" pactarán gobierno con Vox, actor imprescindible para que cuadre la aritmética municipal.

Sin cambios en el guion previsto, la votación ha transcurrido como cabía esperar, con las cuentas rechazadas por tercera vez en menos de un mes.

LOS ARGUMENTOS

Los grupos de la oposición han vetado las cuentas por ser "antisociales" y por no destinar el presupuesto necesario a vivienda pública o servicios sociales, mientras el alcalde les ha afeado que no hayan hecho propuesta alguna en la negociación.

Al tiempo, Recuenco ha justificado la necesidad de aprobar el presupuesto para aumentar la plantilla municipal, subir el salario a los trabajadores de limpieza viaria o "salvar" el centro de emergencias para mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos.

El alcalde ha iniciado la sesión con la defensa de la cuestión de confianza. "Estamos convencidos de que los presupuestos presentados nos permitirán avanzar y crecer como ciudad porque son realistas y eficientes, y no contemplan una subida impositiva o tasa nueva", ha dicho.

"Queremos desbloquear la situación a la que ustedes han sometido a los vecinos de Leganés", ha remarcado tras recordar que el Ejecutivo lleva tres meses esperando las propuestas de la oposición para incluirlas en las cuentas.

El Pleno leganense se ha desarrollado según el guion establecido, con el Gobierno apuntalando el "bloqueo" generado por la oposición, y ésta argumentando el carácter "antisocial" del presupuesto.

Su socio de Gobierno, Carlos Delgado, de ULEG, ha aseverado también que "los hechos son los que son". "En tres meses y con negociación abierta, ustedes no han presentado nada. Hemos querido llegar al acuerdo, porque de lo contrario, la cuestión de confianza la hubiésemos presentado desde el principio", ha lanzado.

Por su lado, la portavoz de Podemos, Alba Pulido, ha alegado que su oposición a los presupuestos radica de que estos no incluyen "vivienda accesible para que Leganés no expulse a sus vecinos" o medidas para evitar que "no se cierren aulas".

"En Servicios Sociales hay una subida ínfima subida y no se han ejecutado medidas como el albergue municipal o la Casa de la Mujer, aprobadas en Pleno", ha señalado.

Por su parte, la portavoz de Vox, Beatriz Tejero, ha lamentado que PP y ULEG no incluyesen en presupuesto proyectos que hace un año los populares plasmaron en un acuerdo con su formación. Entre otros, destacaban "viviendas para personas mayores, la reconstrucción de la ermita de Polvoranca, un nuevo centro de ocio y deportivo o un plan de ayudas para galerías comerciales".

"DESCONFIANZA EN LA IZQUIERDA Y LA DERECHA"

Desde Más Madrid, Carlos Poblete, ha recordado que la falta de acuerdo del alcalde responde a su "perfil", que marca la "desconfianza con la izquierda y la derecha". "Nos traen cocinadas todas y cada una de las iniciativas que traen en los presupuestos", ha lamentado, tras definir las cuentas como "antisociales y grises".

En esta línea, el edil ha asegurado que los presupuestos "apuntalan aún más la privatización de los servicios públicos" y que no abogan por la "emergencia climática".

Por último, el portavoz del Grupo municipal Socialista, Javier Márquez, ha afirmado que desde 1979 "no había ocurrido" algo como "una cuestión de confianza" en el municipio, lo cual, a su entender, "dice muy poco" del Gobierno en cuanto a la "capacidad de diálogo o negociación". "Éste es el presupuesto más antisocial de la democracia de Leganés", ha sintetizado el socialista.

El Pleno ha comenzado con los concejales guardando un minuto de silencio por el segundo teniente de Alcalde de Alcorcón y portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, fallecido el pasado domingo a causa de una enfermedad.

"Los ayuntamiento deben tener la mayor sintonía posible y, más aún, los ayuntamientos del Sur de Madrid", ha esbozado el presidente del Pleno, el 'popular' Javier Oporto. "Y el Ayuntamiento de Leganés no puede ser ajeno al dolor que sufre ahora mismo el Ayuntamiento de Alcorcón", ha zanjado.