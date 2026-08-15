La oposición de Madrid reivindica la labor de los bomberos y pide mejorar sus condiciones en el día de La Paloma

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a su llegada al acto de entrega de las ‘Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid 2026’ - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las portavoces de Más Madrid y del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre y Reyes Maroto, respectivamente, así como el concejal no adscrito Javier Ortega Smith, han reivindicado la labor de los bomberos y han pedido mejorar las condiciones de estos profesionales en el día de su patrona, la Virgen de la Paloma.

Así lo han trasladado en declaraciones a los medios antes del acto organizado con motivo de esta festividad en el centro cultural Casa del Reloj, al que también han asistido el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En primer lugar, Maestre ha puesto en valor el "empeño" y el "esfuerzo" de los bomberos en su labor durante un final de curso "terriblemente duro" a causa de los incendios que han azotado la Sierra Oeste madrileña este verano, y ha exigido a las administraciones que "estén a la altura" de sus necesidades.

La portavoz de Más Madrid ha pedido que se les atienda "no solo con palabras de agradecimiento" sino "también y, sobre todo, con mejores condiciones laborales, con más efectivos y con la infraestructura necesaria para que puedan hacer su trabajo en condiciones dignas".

LOS EFECTIVOS NECESARIOS

Por su parte, Reyes Maroto ha instado a que la política sirva como "instrumento para ayudar a la ciudadanía" y ha señalado el cambio climático para reclamar, asimismo, que se dote a los cuerpos de seguridad, de emergencias y de bomberos "de los efectivos necesarios para poder hacer bien su trabajo".

"A los madrileños nos interpela que el Gobierno del Ayuntamiento y de la Comunidad, en los presupuestos que en unos meses vamos a tener que aprobar, incorporen todas las medidas que sean necesarias para que podamos combatir y prevenir los incendios que asolan en estos día a nuestro país", ha añadido.

Finalmente, el ya exconcejal de Vox Ortega Smith ha pedido a Nuestra Señora de la Paloma, patrona oficiosa de Madrid, por la "protección" de "todos aquellos bomberos y agentes forestales que durante estos meses terribles de incendios por toda España han sabido actuar con valentía, a riesgo de sus vidas, en la defensa del medio ambiente", así como por las víctimas de los mismos.

Además, ha pedido a la Virgen por unos representantes "no políticos" sino "profesionales", "que sean capaces de resolver los problemas y no de crearle más problemas a los españoles", especialmente en materia de incendios, a través de unas políticas forestales "sin fanatismos climáticos" y "dotando de los medios humanos y materiales suficientes".