La oposición a Maestro de Inglés presentó defectos y el nivel era de C1-C2, según un peritaje encargado por CCOO

Publicado 17/07/2019 14:26:34 CET

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un peritaje externo encargado por CCOO Madrid concluye que la prueba práctica de las oposiciones a Maestro en la especialidad de inglés alcanzó contenidos de nivel C1/C2 y que presentó defectos de "planteamiento y ejecución que van en detrimento de su idoneidad como herramienta de evaluación".

Así lo establece un estudio realizado por la Asociación Cultural para la Difusión de los Idiomas, al que ha tenido acceso Europa Press, y que expone respecto al audio de Listening que "por la calidad del sonido, la velocidad de locución, la densidad de información y el vocabulario, el texto corresponde a un nivel C".

En materia de comprensión oral aprecia que la dificultad es de nivel C1 y C2 en 12 apartados analizados, incluso en uno de ellos es superior al nivel C2.

Respecto a la idoneidad de la prueba de comprensión oral, el informe de peritaje entiende que con el diseño que se llevó a las oposiciones "no se pueden hacer dos tareas distintas y de diferente tipología (contestar preguntas abiertas y rellenar huecos con información específica) con sólo dos escuchas, lo que obliga bien a simultanear las tareas o bien a dedicar cada escucha a una de ellas".

"Las respuestas a las preguntas 1.1, 1.2, 1.5 y 1.7 son demasiado abiertas y extensas. Es difícil identificar los datos precisos dada la densidad de la información y el tiempo que transcurre entre ítems. Varias de las respuestas son datos que se pueden conocer por cultura general. Los puntos 1.3 y 1.4 aparecen en orden distinto al del audio, lo que provoca mucha confusión y dificulta sobremanera su realización", ha especificado el estudio.

En el apartado 'Use of English' se constata en dicho peritaje que el nivel de dificultad del texto es C1/C2 por el vocabulario y el registro (incluyendo argot). "El nivel sintáctico es complejo y la puntuación no facilita la lectura", subraya para apuntar que el vocabulario de la prueba corresponde a nivel C2.

Por otro lado y en lo relativo a la idoneidad de la prueba, el peritaje encargado por CCOO establece que el enunciado es "ambiguo" y "no se especifica si se requieren sinónimos o definiciones". "Es más propia de un ejercicio de clase que de evaluación", añade.

Sobre la tarea denominada 'rephrasing', apunta que "dejó hace años de utilizarse en las Escuelas Oficiales de Idiomas" por no resultar un instrumento útil en la evaluación, aunque sí se use como práctica para el aprendizaje".

En cuanto al tiempo de realización de la prueba de comprensión oral, que tuvo una duración de un mínimo de 12 minutos (dos audiciones de 4 minutos cada una más las correspondientes pausas para preparación y contestación), los autores del informe estiman que la duración total del examen debería ser de aproximadamente 120 minutos.

QUEJA DE MIL OPOSITORES

CCOO encargó este peritaje ante la queja de cerca de mil opositores que cargaron contra el examen de la oposición al entender que no se ajustaba al temario y que hubo destacadas deficiencias en el audio de la prueba listening.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, manifestó recientemente que el nivel de la prueba era como mínimo de C1 cuando en Primaria se establecía un B2.

La comisión organizadora del examen de la oposición a Maestro en la especialidad de Inglés aseguró, por su parte, que la calidad de audición en el ejercicio de listening era adecuada, el contenido era acorde con la convocatoria y que el contenido del examen perseguía elegir a los "mejor capacitados" en esta lengua para ejercer la docencia.

Mientras, la Consejería de Educación subrayó que la primera fase de las oposiciones a esta especialidad se había desarrollado "con toda normalidad, de acuerdo a la normativa, con transparencia y las máximas garantías".

Un total de 1.309 candidatos aprobaron en Madrid la primera fase de la polémica oposición a Maestro de inglés, con una oferta total de 1.078 plazas.