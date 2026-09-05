La ORCAM celebra con Mahler el vigésimo aniversario del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) ha conmemorado este viernes el 20º aniversario del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial con la interpretación de la 'Sinfonía n.º 2, Resurrección', de Gustav Mahler, dentro del programa 'Morir para vivir' de Escena Escorial.

El concierto, al que ha acudido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contado con la soprano Serena Sáenz, la mezzosoprano Gaëlle Arquez y el Coro de RTVE, bajo la dirección de Alondra de la Parra.

"Grandiosa nuestra ORCAM dirigida por Alondra de la Parra, con la segunda de Malher, en el Auditorio de San Lorenzo. Una impecable 'Resurrección' trabajada con esfuerzo y deseo durante años. ¡Enhorabuena!", ha expresado Ayuso en la red social 'X' tras el concierto.

El programa dedicado a la obra de Mahler se enmarca en la primera edición de Escena Escorial, el nuevo Festival Internacional de Artes Escénicas organizado por la Fundación ORCAM hasta el 19 de septiembre. La cita reúne propuestas de música sinfónica y de cámara, danza, ópera y teatro, con la participación de artistas nacionales e internacionales.

Entre los nombres incluidos en la programación figuran Grigory Sokolov, Daniel Barenboim y Nemanja Radulovic, además de nuevas producciones como 'Nascencia', del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, y una nueva versión de la ópera 'Carmen'.

Bajo la dirección artística de Alondra de la Parra, el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial complementa su actividad con la programación de la ORCAM en el Auditorio Nacional, con el objetivo de reforzar su posición como uno de los principales centros musicales de la Comunidad de Madrid.

El espacio, integrado actualmente en el Centro Dramático, Coreográfico y Musical de la Comunidad de Madrid junto a los Teatros del Canal y el Centro Coreográfico Canal, también ha acogido en los últimos años residencias artísticas, implantaciones escénicas previas a estrenos y ferias profesionales, además de ejercer como sede del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

MÁS DE 25.000 METROS CUADRADOS DEDICADOS A LA CULTURA

El Teatro Auditorio cuenta con 25.401 metros cuadrados de superficie construida, distribuidos en diez plantas, ocho de ellas soterradas, y dispone de dos salas de representación. Su diseño arquitectónico y tecnológico lo sitúa entre los espacios escénicos más sofisticados de España, según ha trasladado el Ejecutivo autónomico en un comunicado.

La caja escénica de la Sala A, de grandes dimensiones y algo menor que la del Teatro Real de Madrid, condicionó la distribución del edificio, que se desarrolló principalmente bajo rasante para preservar la integración del inmueble con el entorno de San Lorenzo de El Escorial.

El edificio está revestido con piedra natural de granito tipo amarello y mantiene como una de sus señas de identidad un pinsapo protegido que se conservó durante las obras y emerge entre las terrazas del Auditorio.