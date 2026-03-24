Ordenanza de Movilidad que supera el bache legal y un Ortega que mantiene su pulso, protagonistas del Pleno de Cibeles

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). La crisis abierta en Vox marca el Pleno de Cibeles, el segundo del - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva ordenanza de Movilidad Sostenible llegará este martes al Pleno de Cibeles año y medio después de ser tumbado judicialmente parte del articulado a raíz de un recurso presentado Vox, partido con el que su todavía portavoz, Javier Ortega Smith, con expediente de expulsión abierto, mantiene un pulso abierto con la dirección.

Hace un mes, en el anterior Pleno, la concejala Arantxa Cabello --señalada por la dirección de Vox como futura portavoz del grupo municipal-- auguraba que en la sesión de este mes ella podría ponerse al frente de una agrupación de facto rota, por un lado, ella y el concejal Fernando Martínez Vidal y, por otro, Ortega, Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, los tres con expendientes de expulsión de Vox.

Los tres han recurrido internamente el expediente, con la previsión de que una vez que falle el Comité de Garantías de la formación política llamen a las puertas de la Justicia ordinaria, lo que probablemente alargará la disputa abierta por la portavocía del grupo municipal.

Todo apunta a que en el Pleno de este martes se repetirá el tipo de votación de la sesión del mes pasado, por un lado, el voto de Ortega y sus dos ediles afines y, por otro, el de Cabello y Martínez Vidal. Javier Ortega Smith exponía en rueda de prensa que el voto del grupo es el del portavoz, esto es, él. "Si hay algunos concejales que han decidido hacer el voto por su cuenta, pues será su responsabilidadl sobre todo si con su voto se produce alguna contradicción con la decisión mayoritaria del grupo municipal", ha advertido.

ORDENANZA DE MOVILIDAD Y TASA DE BASURAS

No está en el orden del día pero, sin duda, será uno de los puntos claves del Pleno: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid por "defectos sustanciales" en su tramitación al no incorporar los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas.

Los servicios del Ayuntamiento de Madrid están analizando la sentencia y sus efectos, así como la posibilidad de presentar recurso, tras destacar desde el Gobierno que lidera José Luis Martínez-Almeida que las sentencias del TSJM abordan únicamente aspectos "estrictamente formales" de la ordenanza fiscal.

La mayoría absoluta del PP, por otro lado, garantiza que la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible saldrá adelante año y medio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara parte del texto consensuado en 2021 entre 'populares', CS y Grupo Mixto, formado por Recupera Madrid, los ediles escindidos de Más Madrid.

Entre sus novedades autorizará de manera temporal la circulación de vehículos A empadronados en la ciudad mientras se cumpla con la directiva de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno (NO2).

El nuevo texto incorpora otra novedad respecto al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), la posibilidad de ampliar el horario y los días de aplicación en zonas con gran demanda de aparcamiento. De esta forma, la Junta de Gobierno podrá acordar un horario extendido más allá de las 21 horas de lunes a viernes no festivos y desde las 15 horas los sábados, así como en domingos y festivos. Este horario se mantendrá mientras subsista la situación de alta demanda de estacionamiento que justificó su establecimiento.

Además el SER podrá extenderse a nuevos barrios siempre que los vecinos lo soliciten. La ampliación se llevará a cabo de forma gradual y siempre que haya un acuerdo favorable de la Junta de Distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones. La zona que se cae es Moratalaz, precisamente porque tanto su concejal-presidente, Ignacio Pezuela, como las consultas ciudadanas han solicitado que no se incluyera.

EL GRAN PREMIO DE F1

El apartado de preguntas arrancará con la formulada por Ortega Smith sobre el Gran Premio de Fórmula 1 que llegará a Madrid en septiembre. El edil recordará al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, su compromiso de que "no costaría un solo euro de dinero público a los madrileños" y, ante la cercanía del límite de entrega de pista, previsto para el 31 de mayo, Vox quiere que el regidor garantice que los plazos de ejecución se están cumpliendo para evitar eventuales retrasos que supongan penalizaciones o costes extraordinarios a las arcas municipales.

La jefa de la oposición y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, se centrará en el problema de la vivienda --igual que hará el PSOE en otra pregunta-- y la portavoz socialista, Reyes Maroto, en las políticas de igualdad. La edil de Vox Aranxta Cabello se interesará por la lucha contra los narcopisos.

LEY TRANS Y ABROÑIGAL

En el apartado de proposiciones, el Grupo Municipal Popular elevará al Pleno de Cibeles la Ley Trans con la intención de que sean reformados "sustancialmente" los artículos 43 y 44 "poniendo fin a la autodeterminación registral del sexo sin requisitos y restableciendo garantías objetivas y jurídicas que eviten la alteración arbitraria de la identidad y protejan la seguridad jurídica".

Igualmente promoverán que se revise de forma integral la legislación vigente para asegurar que "el cambio de sexo registral no produzca efectos automáticos ni lesivos para los derechos de las mujeres en ámbitos especialmente sensibles, en los que resulte necesaria la consideración del sexo biológico, garantizandola seguridad de las mujeres en los espacios diferenciados", unido a la "protección de la equidad y justicia en la competición deportiva femenina y la asignación segura de los centros penitenciarios".

Se busca, según la proposición del PP, la "correcta aplicación, que eviten el fraude, de las medidas de acción positiva en el acceso al empleo público" y "garantizar la libertad efectiva y plena participación de las mujeres y las niñas en la vida pública frente a cualquier forma de coacción, borrado o imposición, como el uso de prendas que cubran el rostro de forma integral como el burka y el niqab".

La segunda proposición del PP se centrará en Abroñigal. Los 'populares' instarán al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a trabajar con el Ayuntamiento de Madrid en el impulso de Madrid Nuevo Sur para que el nuevo desarrollo del Abroñigal constituya "un ejemplo de transformación urbana, generando oportunidades de vivienda y actividad económica".

Otras proposiciones girarán sobre la necesidad de un plan integral para Puente de Vallecas (PSOE), la supresión del Scalextric vallecano (Más Madrid), el cantón de Montecarmelo (PSOE) con protesta vecinal a las puertas del Pleno incluida, un compromiso con la paz con Irán como telón de fondo (PSOE y Más Madrid), la situación de las parcelas cedidas a la Comunidad para levantar centros de mayores (Más Madrid), la afección de las obras en el comercio (Más Madrid) o contra las subvenciones como forma de financiación de los partidos políticos (Vox).