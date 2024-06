Ortega asemeja a PP y PSOE porque defienden "lo mismo" y no le preocupan siglas como las de Alvise sino "qué vota"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha asemejado a PP y PSOE porque en Europa van "juntitos" defendiendo "lo mismo" y no le preocupan nuevas siglas en el Parlamento Europeo como las de Alvise Pérez sino "qué vota".

Desde el acto por el veinte aniversario del Samur Social, Ortega Smith ha asegurado, tras la irrupción de Se Acabó la Fiesta, que en Vox no están preocupados por "el quién, las siglas o las personas" sino por el "qué se vota" y lo que se defiende.

"A nosotros nos preocupan todos aquellos que, bajo la apariencia de que van a defender la llamada Europa de los pueblos, lo que quieren es romper la Europa de las naciones. Nos preocupan aquellos que bajo la apariencia de un falso humanitarismo, lo que están haciendo es provocar situaciones de terrible tensión y violencia", ha lanzado.

Se ha referido a "aquellos que miran hacia otro lado cuando en esta campaña de las elecciones europeas se ha tenido que ver cómo tres líderes políticos eran acuchillados por yihadistas radicales". "Eso es lo que nos preocupa, nos preocupa la seguridad en nuestras calles, en nuestras fronteras. Nos preocupan todos aquellos que no tienen el valor de contar la verdad de lo que está pasando en Europa, que no quieren contar el grave problema que tenemos de seguridad y la amenaza que supone el fundamentalismo yihadista", ha proseguido.

Vox defiende "la Europa de las fronteras seguras, la Europa de la libertad, la Europa del campo, la Europa de la agricultura, la Europa de los autónomos, la Europa de las naciones, la Europa de las tradiciones".

MENSAJE DE "FUERZA" ANTE EL COMBO PP-PSOE

El líder municipal de Vox ha querido enviar "un mensaje de fuerza" a los españoles preocupados por el resultado de las elecciones europeas. "Tenemos que darnos cuenta que de los 61 eurodiputados que deberían defender los intereses de España, si sumamos los del PSOE con los del PP nos encontramos que 42 eurodiputados van a defender lo mismo que han venido defendiendo hasta ahora", ha calculado.

El también diputado nacional ha asegurado que "en el 89,8 por ciento de las votaciones el PP y el PSOE han votado siempre lo mismo, conjuntamente en Europa en estos últimos cinco años y que ya han anunciado que van a mantener ese pacto porque según ellos funciona muy bien".

"PP y PSOE, tanto monta, monta tanto. Son los grandes defensores de los males más profundos que tiene en este momento Europa. Estoy hablando de la Agenda 2030, que está arruinando a nuestro campo, a nuestros autónomos. Estoy hablando del Pacto Verde. Estoy hablando de las fronteras sin control, de la inmigración masiva y descontrolada. Es la Europa de los burócratas, es la Europa de los impuestos, es la Europa que le está dando la espalda a las naciones soberanas", ha enumerado.

Se trata de "los dos grandes partidos que han tenido la mayoría de los eurodiputados y que son los mismos que van a seguir defendiendo juntitos de la mano exactamente lo mismo". Vox seguirá lanzando su mensaje de "no a la Agenda 2030, no al Pacto Verde, no a una Europa sin fronteras, no a una Europa que desprecia sus valores, sus tradiciones, la soberanía nacional, la soberanía energética, la soberanía alimentaria".

