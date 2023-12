Ortega dijo que le importaba "un bledo" ser reprobado por Cibeles y se salvó el mes pasado de una segunda reprobación

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ya fue reprobado en el mandato pasado por el Pleno de Cibeles, cuando afirmó que la crítica de los concejales de otras formaciones le importaba "un bledo", y se salvó en la sesión plenaria del mes pasado de una segunda reprobación por los votos del PP.

El 27 de noviembre de 2019, Javier Ortega Smith afirmaba sobre su reprobación que le importaba "un bledo". Fue reprobado por el Pleno de Cibeles con los votos de PSOE, Más Madrid y CS por "sus boicots y su falta de respeto a las víctimas de la violencia de género". El PP de José Luis Martínez-Almeida votó 'no' a la reprobación.

"Si pudiera echar el tiempo atrás haría exactamente lo mismo. Iría al mismo acto y diría exactamente lo mismo", aseguraba el portavoz de Vox, quien aseveraba sentirse "agredido" por una víctima de violencia machista en silla de ruedas como consecuencia de los balazos de su agresor.

"Estaba en una posición que no es aceptable porque esta persona, sea víctima o no, no tiene derecho a insistir a gritos a un concejal acusándome más o menos o de tener algo que ver con su triste situación", declaró ante la prensa.

REPROBACIÓN FALLIDA EN NOVIEMBRE

Fue el pasado 28 de noviembre cuando el PSOE no consiguió sacar adelante el debate en Cibeles sobre la reprobación de Ortega Smith por el 'no' mayoritario del PP a la urgencia de la moción presentada. Toda la oposición, con Vox incluido, sí votaron a favor del debate.

Maroto elevó a Cibeles una moción de urgencia para la reprobación de Javier Ortega Smith porque "no puede ser concejal y representante de la ciudadanía de día y ultra de noche". La ciudad "no se merece un representante público que falta al respeto a miembros de la policía, alguien que por la noche alienta a quien provoca graves disturbios, agresiones a policías y periodistas y daños en el mobiliario urbano", argumentaba.

DIMISIÓN DE ORTEGA

Más Madrid registró en la tarde del viernes un escrito, firmado por todos los ediles de este partido, en el que exigían la dimisión de Ortega Smith como concejal y como diputado. Un segundo escrito reclamaba la dimisión del presidente del Pleno, Borja Fanjul como "como cómplice del agresor", apuntaron a los periodistas. Fueron dirigidos a la Secretaría General del Pleno, al alcalde de Madrid, al presidente del Pleno y al resto de los grupos.

El equipo que lidera Rita Maestre mostraba su "más absoluto rechazo" a la actitud del portavoz de Vox, "absolutamente contraria a las normas de conducta a las que se debe cualquier representante del pueblo madrileño y a la debida cortesía y el respeto a las normas de orden y de funcionamiento de los órganos municipales".

Por ello, Más Madrid le exige que abandone su cargo de concejal del Ayuntamiento de la capital y de diputado en el Congreso y entregue sendas actas, "tal y como ha ocurrido en ocasiones precedentes (en referencia al socialista Daniel Viondi) y que, de no hacerlo voluntariamente, así se lo exija la organización política de la que forma parte".

Ha sido la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, quien ha adelantado este miércoles que su formación y Más Madrid han registrado la solicitud de un Pleno extraordinario donde reprobar la conducta del "violento" Ortega Smith, quien en la última sesión plenaria lanzó unos folios arrastrando una botella de agua contra el escaño del concejal Eduardo Fernández Rubiño, además de encararse con él. "Un agresor no puede seguir representando a los madrileños", ha subrayado.

La coportavoz de Más Madrid regional y portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha anunciado que también pedirán la reprobación en la Cámara vallecana.

Sumar y Más Madrid han reclamado a los presidentes del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente, que procedan a la reprobación del diputado de Vox Javier Ortega Smith y se le inste a dejar su escaño en la Cámara Baja, en respuesta a sus "amenazas" y "agresión" al edil de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño durante el último Pleno en Cibeles.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, contestaba sobre una potencial petición de reprobación de Ortega Smith en el Pleno de Cibeles que su conducta "reprobable" le parece "incompatible con la condición de concejal del Ayuntamiento de Madrid" pero "si la deriva de Rita Maestre es hacer un totem revolutum, una ensalada y tratar de sacar un rédito político exclusivo para Más Madrid ahí no tendrán al PP", en referencia indirecta a la petición de dimisión de Fanjul.

"Si van por la línea de reprobar una conducta reprobable, entonces ahí nos podremos encontrar", adelantaba ayer el alcalde de Madrid al ser preguntado por los periodistas.

Javier Ortega Smith ya contestó el viernes pasado que no renunciará al acta de concejal, como le reclamaron Más Madrid, PP y PSOE, además de negar negado agresión alguna al concejal Eduardo Fernández Rubiño al tirarle sobre el escaño una botella de agua. "Que se recupere de sus graves lesiones el agredido", ironizaba.