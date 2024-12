Ortega es más "de explicaciones que de reprobaciones" aunque estudiará la de Maroto si no da aclaraciones "convincentes"

El concejal de Vox suma ya dos reprobaciones por el Pleno de Cibeles y las dos le han importado "un bledo"

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha asegurado que él es "más de explicaciones que de reprobaciones" aunque estudiarán la planteada por el PP a la socialista Reyes Maroto si no aporta aclaraciones "convincentes" sobre los mensajes de whatsapp intercambiados con el presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.

Ortega, tirando de ironía, ha asegurado que él no es en todo caso "muy favorable" a ese tipo de reproches políticos porque cree que "no sirven para nada". El líder municipal de Vox ha sido reprobado ya dos veces por el Pleno de Cibeles.

La primera fue en el mandato pasado por el trato dado a una mujer víctima de violencia de género. Entonces dijo que le "importa un bledo". La segunda fue en enero de este año tras lanzar una botella en el escaño del concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño y encararse con él. Entonces aseguró que "la re-reprobación" le importaba "un re-rebledo".

"Ante cualquier sospecha o duda de que se haya podido cometer alguna situación irregular, que se califique como presuntamente, de tráfico de influencia, prevaricación, cohecho o cualquier acto de corrupción política, cualquier posible situación que genere sospechas, lo que tiene que hacerse es reivindicar que se cumpla la Constitución, es dar todas las explicaciones, ponerse a disposición de los órganos judiciales que están investigando estos presuntos casos", ha contestado en una comparecencia ante medios de comunicación.

El líder municipal de Vox ha instado a "facilitar toda la información que tenga en su teléfono, en sus correos, en sus documentos, por su condición entonces de ministra de Pedro Sánchez y también en su actual condición de portavoz concejal del Ayuntamiento de Madrid".

"Es un deber de colaboración que instamos a que lo haga. No estamos señalando, no estamos condenando porque nosotros sí creemos en el Estado de Derecho, en la separación de poderes y en la presunción de inocencia, pero también que ante sospechas o presuntas irregularidades lo que hay que hacer es luz y taquígrafos, dar todas las explicaciones posibles, ponerse a disposición de la Justicia y que los tribunales decidan", ha continuado.

"LAS REPROBACIONES NO SIRVEN PARA NADA"

En el caso de que Maroto no aporte más que "silencio" o "explicaciones no convincentes" para despejar sospechas, entonces Vox tendrá que estudiar esa posible reprobación que plantea el PP. "Ya saben que yo no soy muy favorable a las reprobaciones porque no considero que sirvan para nada", ha manifestado.

En este punto ha señalado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "que tiene cuatro reprobaciones, dos del Congreso y dos del Senado, y ahí sigue tan contento, haciendo lo mismo".

"Las reprobaciones no sirven para gran cosa, bueno, al menos sirven para pedirle a alguien que dé explicaciones. Yo prefiero las explicaciones que las reprobaciones", ha insistido.