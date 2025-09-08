Ortega recomienda a Almeida leer a su hijo 'Pinocho' en primera persona y este le recuerda que quiso ser su vicealcalde

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de sesiones del Pleno de Cibeles, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha recomendado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, leer a su hijo el libro 'Pinocho' en primera persona y el regidor le ha recordado que quiso ser su vicealcalde.

Durante la intervención de Ortega Smith en el Pleno del Debate del Estado de la Ciudad, celebrado en el Palacio de Cibeles este lunes, el concejal le ha recomendado al primer edil que lea a su hijo este cuento en "primera persona" para que sea más creíble.

"Usted me ha llamado 'Pinocho'. Debe ser deprimente, señor Ortega, querer haber sido el vicealcalde de 'Pinocho'. Debe ser deprimente querer haber sido el vicealcalde de un mentiroso", ha contestado Almeida en el turno de réplica del regidor en el Pleno del Debate del Estado de la Ciudad.

Posteriormente, el alcalde ha subrayado que "siempre ha defendido a Vox porque son un partido más y que no hay que hacerles un cordón sanitario" para añadir que "nunca" va a pedir a Vox que "le dé su bendición".

"Sabe que comparto la tesis de que ustedes tienen la misma superioridad moral que la izquierda y que ustedes creen en un mundo de buenos y malos. Este equipo de gobierno ha aprobado un plan de fomento de la natalidad. Y le planteo una pregunta. Usted qué es tan puro, ¿comparte la alianza de su partido con Marín Le Pen, que defiende la inclusión del aborto como un derecho en la Constitución Europea?", ha lanzado.

Asimismo, el primer edil ha insistido en que "no tiene ningún problema en decir que hay que repatriar a los menas", a la vez que ha subrayado que "tampoco hay que señalarles a las puertas del centro". "Aquí delitos los cometen todos y persecución debe ser respecto de todo aquel que comete un delito", ha añadido.

"¿HA DEJADO DE SER USTED DE VOX?"

En referencia a la tasa de basuras, Almeida ha preguntado a Ortega Smith sobre la aprobación de la tasa de basuras en Valencia, Valladolid o Alcalá de Henares, donde Vox está presente en el gobierno de coalición. "¿Ha dejado de ser usted de Vox o Vox le ha abandonado a usted definitivamente?", ha señalado.

Al hilo, el alcalde ha argumentado que "refinanciar la deuda no es aumentar la deuda del Ayuntamiento de Madrid" y que aumentar los ingresos fiscales "no quiere decir que se aumenten los impuestos", a la vez que ha reivindicado que el PP los baja.

"La ventaja de tener dos sueldos es que tienes dos despachos y, si tienes dos despachos, no se te encuentran ninguno de los dos, ni en el Congreso ni en el Ayuntamiento. Vinieron a denunciar los chiringuitos, pero usted es el cargo público de este Ayuntamiento que más dinero gana con diferencia al acabar el año. El que más dinero gana con diferencia, porque tiene dos retribuciones. El que vino a acabar con los chiringuitos", le ha espetado.

Almeida ha defendido que los ciudadanos "han respaldado mayoritariamente" al PP y ha insistido en que "no han engañado a los madrileños". Ha invitado a Ortega Smith a que se pregunte por qué "no ha convencido" Vox en las últimas elecciones municipales.

Sobre el protocolo de parques, el regidor le ha reclamado una propuesta para después remarcado que el Gobierno municipal va a estudiar cada parque "de forma singular" y ver la posibilidad que tienen de flexibilizar las limitaciones que hay en el protocolo.