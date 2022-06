Ortega Smith acusa a Almeida, "el alcalde de la decepción", de "manipular el resultado electoral" con el Mixto

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha acusado al regidor, José Luis Martínez-Almeida, "alcalde de la propaganda, la decepción, la trampa y la mentira", de "manipular el resultado electoral" con la constitución del Grupo Mixto.

Almeida le ha contestado en el Pleno de Cibeles que su compromiso pasa por "tomar las mejores decisiones para Madrid y los madrileños", algo que para Ortega Smith no es más que la "típica respuesta vaga que podría dar cualquier concejal".

"La propaganda es lo que se le da bien a usted y a su partido, manipular el resultado electoral, que es lo que ha hecho con la creación de un grupo que nadie ha votado", ha replicado el portavoz de Vox, que ha aconsejado al alcalde que anote en su cuaderno "no debo mentir en clase".

"SÍ LOS COCHAZOS DE LA OTAN, NO LAS FURGONETILLAS DE LOS CIUDADANOS"

Todo ello para insistir en que el Mixto "no tiene legitimidad, la quitó un tribunal, que dice que ese grupo es ilegal", unido a que Almeida "engañó a los madrileños diciendo que iba a quitar el Madrid Central de Manuela Carmena pero pone uno con más multas". "¿Le dirá a los cientos de coches de la OTAN que no pueden entrar en Madrid Central pero los madrileños no? ¿Sí los cochazos de la OTAN, no las furgonetillas de los ciudadanos?", ha preguntado.

Para Ortega Smith, Almeida "se ha plegado a la izquierda, se ha plegado al lobby de la banderita de colores". A Almeida las formas del concejal de Vox le han parecido "impropias para el Pleno" y no entiende un discurso en el que denota "que está nervioso", quizás "porque es la primera vez que viene por Madrid en un mes, para justificar el sueldo".

El alcalde ha replicado que han recurrido la sentencia sobre el Mixto siguiendo el criterio técnico de los servicios jurídicos para, a continuación, recordarle a Ortega Smith que cuando se presentó Madrid 360 él declaraba que "por fin acababa el modelo de restricciones de Madrid Central" y que por eso Vox lo apoyaría.

"¿Qué ha cambiado?", le ha preguntado al edil de Vox, a quien ha recriminado que si se hubieran sentado a negociar el presupuesto "la Fundación Madrina tendría subvención y los madrileños el mínimo legal del IBI".