Ortega Smith alerta de la incertidumbre por un gobierno PP-Cs "que más que uña y carne son una uña clavada en la carne"

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha alertado de la situación de "incertidumbre e inseguridad" que se respira en la capital en parte provocado por el gobierno PP-Cs, "que más que uña y carne son una uña clavada en la carne".

El edil ha mostrado su temor en el Pleno del Estado de la Ciudad al futuro del Ejecutivo municipal y su repercusión en la ciudad. "¿Pasará como en la Comunidad con esa puñalada trapera por detrás?", ha preguntado a las bancadas 'populares' y naranja.

Su primera intervención, de 20 minutos, ha servido para ironizar con el intento del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "ganarle el pulso a Fidel Castro, con discursos de cinco horas sin decir nada" porque se ha "puesto medallas" en su discurso de medidas propuestas por Vox, definido como "el muro de contención contra las políticas de la extrema izquierda".

Las críticas también las ha dirigido a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, por tratar a su vez de hacer pasar por suyas propuestas del regidor, que al mismo tiempo las 'usurpa' de formaciones como Vox. "Las terrazas no son de Villacís sino que se apuntó al carro poniéndose delante", ha afeado.

Sus últimas palabras, un "Viva Madrid y Viva España", ha enviado un mensaje a Almeida para que juntos consigan que "la izquierda no tenga nada que hacer". "No les concedamos nada, no tienen autoridad moral", ha concluido.

