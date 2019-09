Ortega Smith carga contra las "debilidades" de Almeida y Villacís al ponerse de "rodillas ante la izquierda"

Publicado 23/09/2019 14:10:47 CET

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha hecho balance de los cien primeros días de gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) al frente del Consistorio con el apoyo de Begoña Villacís (Cs) señalando las "debilidades" de estas dos formaciones porque cree que se ponen "de rodillas ante la izquierda" en cuestiones como "no atajar las políticas de la ideología de género".

En rueda de prensa, el también secretario general de Vox ha felicitado a su partido porque cree que ha sido el artífice de que "se celebren cien días sin un gobierno de la izquierda sectaria en Madrid". "Gracias a Vox no gobierna la izquierda en Madrid", ha declarado, segundos antes de añadir que esto "no es suficiente".

"Tan importante es que no gobierne formalmente la izquierda, que Manuela Carmena no sea la alcaldesa, como que las políticas de la izquierda no se apliquen y ahí todavía no podemos felicitarnos", ha trasladado a los periodistas.

