Ortega Smith censura la "maquinaria de restricciones" de Almeida y carga contra sus "promesas incumplidas" en vivienda

Recomienda al regidor leer "en primera persona" el cuento de Pinocho a su hijo: "Ha convertido el Ayuntamiento en circo de marketing"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha censurado la "maquinaria de restricciones" del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y ha cargado contra sus "promesas incumplidas" en materia de vivienda, que se ha basado en "propaganda".

Desde el Palacio de Cibeles, donde se ha celebrado este lunes el Pleno del Estado de la Ciudad, Ortega Smith ha recalcado "su defensa a la vida desde la concepción hasta la muerte natural" y ha cargado contra el plan de natalidad del Gobierno de Almeida que, a su juicio, es "puro maquillaje".

En este sentido, ha denunciado "la maquinaria de restricciones, prohibiciones e intromisiones" del Gobierno municipal y ha exigido "libertad para poder educar a nuestros hijos, para no ser condicionados en talleres sectarios o para poder emprender sin trabas burocráticas".

El edil ha defendido que "sin seguridad no hay libertad" para asegurar que las bandas juveniles "campan a sus anchas con machetazos" en la capital o que en los centros de menores "es más frecuente la violencia y las agresiones continuas a los cuidadores, debido a la política de fronteras abiertas que el PSOE y el PP aprueban e impulsan".

"Normativas derogadas por los tribunales, el Grupo Mixto, la ordenanza de terrazas, la ordenanza de movilidad o las multas revocadas de la Plaza Elíptica. Esas banderas que ondean con ideología dentro de las fachadas o en las fachadas de los edificios municipales sin respetar la mínima neutralidad administrativa", ha enumerado.

"PROMESAS INCUMPLIDAS"

En cuanto a vivienda, Ortega Smith ha afeado al regidor que en 2019 "prometió construir 15.000 viviendas públicas" y que en 2023 "haría 12.000 más", pero que de las cuales "solo ha hecho efectivas 4.000". Ha señalado que "no se garantiza la propiedad" con los informes de vulnerabilidad y que "suponen trasladar la carga social de la vivienda al propietario".

"Nosotros proponemos liberalizar todo el suelo salvo el que esté especialmente protegido, aumentando por tanto la oferta, reducir la fiscalidad al mínimo, combatir la ocupación y el empadronamiento fraudulento, promover vivienda pública de verdad, con presupuestos y con número de viviendas, ya que entre otras cosas España y Madrid no se queda atrás, es de los países con menor número de viviendas públicas", ha manifestado.

Asimismo, Ortega Smith ha cargado contra "las cuotas de los colectivos minoritarios ruidosos que se convierten en privilegiados frente a la discriminación de esa mayoría silenciosa, discriminación institucionalizada entre hombres y mujeres, con la imposición en el Ayuntamiento de las políticas de la ideología de género".

"SAQUEO" A LOS MADRILEÑOS

Por otro lado, el portavoz de Vox en el Consistorio ha asegurado que el Gobierno municipal está realizando un "infinito saqueo" a los madrileños porque del 2020 al 2025 "los ingresos tributarios han aumentado un 10,5%, pasando de 3.411 millones a 3.770 millones".

"El despilfarro lo podemos ver en la propaganda institucional, en la contratación de consultorías externas a pesar de tener siempre buenos funcionarios que pueden resolver los asuntos o también en la mala ejecución de las obras que tantas veces denunciamos en la comisión correspondiente", ha señalado.

En este sentido, ha lamentado que Almeida "se niegue a reclamar" a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "más de 600 millones de euros cada año por las competencias impropias" y ha criticado el "tasazo de basuras con el que intenta echar balones fuera".

En otras cuestiones, el edil de Vox ha puesto el foco en "olvido de las víctimas del terrorismo" por parte del Gobierno local y ha vuelto a reclamar un homenaje a las 386 víctimas que "conforman el itinerario de la libertad".

"No hemos logrado, después de tantos años, que se haya culminado. Se olvidan de las víctimas de la violencia doméstica cuando no son las víctimas oficiales a las que hay que rendir homenaje. Permiten la apología del terrorismo, encubriéndola en esa frase de que aquí la cultura de la cancelación no existe. Es que no es cultura permitir que se hagan homenajes de apología al terrorismo", ha argumentado.

LE RECOMIENDA EL CUENTO DE PINOCHO

Ortega Smith ha acusado a Almeida de "mentir" por no "combatir a la izquierda o por doblegarse a la ideología de género y al fanatismo climático de la izquierda". Ha recordado también el cantón de Montecarmelo, que "no solo lo ha impuesto a la fuerza, sino incluso teniendo una resolución judicial que obligaba a la paralización de las obras, ordenó la tala de los árboles".

"Mintió cuando dijo que iba a promover parques o que iba a combatir los perjuicios que estaban causando las viviendas de uso turístico y una parte de la ciudad de Madrid no ha quedado protegida. Mintió cuando dijo que iba a proteger nuestro patrimonio y el convento de las Damas Apostólicas se está defendiendo por sí solo. El señor Almeida ha convertido el Ayuntamiento en una fábrica de titulares vacíos, en un circo de marketing político, en un bazar de promesas incumplidas. Permítame un consejo cariñoso. Cuando le cuente a su hijo el cuento de Pinocho, cuéntelo en primera persona, que será más creído", ha concluido.