Ortega Smith muestra su apoyo a Antelo tras la dimisión en bloque del Comité Provincial de Vox en Murcia

Archivo - Javier Ortega Smith (Vox) - VOX - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha mostrado este jueves su apoyo al presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, tras la dimisión en bloque del Comité Ejecutivo Provincial del partido para forzar su destitución. "El tiempo pone a cada uno en su sitio", ha asegurado.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Ortega Smith ha asegurado que Antelo es "una gran persona y un gran patriota que ha conseguido levantar el proyecto de Vox en la Región de Murcia", así como "un hombre honrado e íntegro". "Ánimo, amigo. El tiempo pone a cada uno en su sitio", ha concluido.

Su mensaje llega poco después de que cinco de los seis miembros de la dirección de Vox en Murcia hayan hecho pública su dimisión en señal del "profundo desacuerdo con la gestión de José Ángel Antelo". Todo ello con el objetivo de que "la dirección nacional del partido tome las riendas y resuelva una grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos".

Por su parte, Ortega Smith también viene manteniendo un pulso con el partido tras la decisión de la dirección de suspenderle de militancia por "desacatar" una resolución del Comité Ejecutivo Nacional que lo relevaba de la Portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

Estas fricciones quedaron escenificadas en el Pleno del pasado 24 de febrero, cuando Ortega Smith acudió en calidad de portavoz, coincidiendo con la concejala elegida para relevarle en el cargo, Arantxa Cabello.