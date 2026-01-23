Ortega (Vox) asegura que el responsable de Adamuz irá "al banquillo" y desliza que Óscar Puente tiene "muchas papeletas"

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha asegurado que el responsable del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se "sentará en el banquillo" y ha deslizado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tiene "muchas papeletas" para ello.

"Ante la tragedia hay un primer momento de duelo, de conmoción, de espera, donde hay que saber qué ha ocurrido, cuáles son las causas y después exigir responsabilidades. Eso no significa que no tenga muchas papeletas compradas el ministro Óscar Puente y el Gobierno de Sánchez con acontecimientos que apuntan a una falta de mantenimiento, de inversión y una cierta negligencia de los responsables públicos", ha traslado Smith a los medios de comunicación desde la Feria Internacional de Turismo, Fitur, en Ifema Madrid.

Por ello, ha pedido "respetar el luto" y estar con "las víctimas, con sus familiares, con sus amigos, con los servicios de emergencia" y ha insistido en que ya llegará el momento en el que "cuando se tenga toda la información, cuando los servicios de investigación hayan concluido las causas y las razones de esos terribles, llegará el momento en el que habrá que exigir todas las responsabilidades".

Ortega Smith hace responsable al Gobierno de Pedro Sánchez, "de muchas cosas", de la "degradación institucional, de la corrupción institucionalizada, y de haberse arrodillado y vendido ante los peores enemigos", aunque cuando se produce una tragedia "hay que dejar claro" que los primero es estar con las víctimas y los servicios de emergencia. "Lo que decimos es primero sepamos todas las causas y después exijamos responsabilidad", ha zanjado.