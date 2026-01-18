Óscar López denuncia el vandalismo del monumento a las Trece Rosas con amenazas de muerte a Sarah Santaollaya

Archivo - El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha condenado este domingo el vandalismo sufrido por el monumento a las Trece Rosas tras aparecer este fin de semana con pintadas amenazando de muerte a la analista política Sarah Pérez Santaollaya.

López ha realizado estas declaraciones junto al propio monumento en las que ha alertado del auge de la intolerancia en las calles y del discurso de odio.

"Vivimos un tiempo en el que los intolerantes y los ultras campan a sus anchas", ha afirmado, criticando además la actitud del Partido Popular, al que ha acusado de "aplaudir y reír las gracias a los ultras".

"El Partido Popular no anda muy lejos de eso ha aplaudido mucho, ha reído mucho las gracias a los ultras. Ayuso es la primera ultra de todas y por lo tanto yo creo que es muy importante la memoria y mucho más en casos como este, donde además se mezcla todo", ha reseñado.

"Se mezcla el odio a la mujer, se mezcla la persecución al que piensa diferente y se mezcla la falta de respeto a la memoria histórica de nuestro país", ha subrayado.