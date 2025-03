Óscar López dice que todo el caso del novio de Ayuso acaba en el "ático opaco": "No es una cuestión particular"

Ve en la citación del novio de Ayuso por más presuntos delitos un "peldaño más" para llegar al ático

RIVAS-VACIAMADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha afirmado que todo el caso judicial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba en el "ático opaco" en el que vive.

"La señora Ayuso vive en un ático opaco e inesperado y todo va a acabar ahí, solo está ganando tiempo, pero tarde o temprano todos descubriremos que acaba ahí. Este es el problema, no es una cuestión particular, no es una cuestión individual", ha lanzado en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con la portavoz del PSOE en Rivas-Vaciamadrid, Mónica Carazo.

Este miércoles se ha conocido que la jueza Inmaculada Iglesias ha citado el 10 de abril a González Amador para que declare en calidad de investigado en la pieza separada abierta por la posible comisión de delitos diferentes a los que se instruyen en la causa principal sobre un presunto fraude fiscal.

El ministro entiende que eso es "un peldaño más" en la subida de una cuestión en la que, a ojos de López, la Comunidad de Madrid ha puesto "todos los recursos" para su defensa porque "sabe que es un asunto que no es personal".

"Todos sabemos que el jefe de gabinete de Ayuso tenía grabado a la pareja como 'Alberto Quirón'. No le tenía grabado como 'Alberto Amador', no le tenía grabado como 'Alberto pareja de la presidenta'... Le tenía grabado como 'Alberto Quirón', por lo tanto le tenía grabado sobre un asunto que es de competencia de la Comunidad de Madrid. De mucha competencia de la comunidad de Madrid", ha rematado el líder de los socialistas madrileños.

PRESUNTOS NUEVOS DELITOS

La pieza separada por la que se le ha citado para el 10 de abril se abría para investigar posibles nuevos delitos "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L --empresa de Alberto González Amador-- y su cliente Quirón Prevención S.L".

La resolución analizaba "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados".

La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber "una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención".

Entiende que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020".