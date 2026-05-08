Óscar López estaría "encantado" si Lobato se presentase a primarias: "Tiene la obligación si tiene un proyecto mejor"

Archivo - El secretario general del PSOE-M, Óscar López, - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, ha asegurado que estaría "encantado" si el ex portavoz del PSOE en la Asamblea y su predecesor en el cargo, Juan Lobato, se presentase a primarias, algo de lo que cree que "tiene la obligación si tiene un proyecto mejor".

A su llegada a un acto convocado por los socialistas por el Día de Europa, el también ministro de Transformación Digital y de la Función Pública ha contestado a preguntas de la prensa que estaría "encantado" si Lobato concurriese a primarias y que "tiene todo el derecho del mundo a presentarse".

"Es más, tiene la obligación de presentarse si cree que tiene un proyecto mejor. En el PSOE se vota, hay primarias y, por lo tanto quien quiera tiene que dar el paso", ha declarado, tras rechazar que ese potencial paso de Lobato sea un desafío a la actual dirección.

López defiende que "cualquier militante que crea que tiene un proyecto que puede ser positivo tiene no solamente el derecho, sino la obligación de presentarse y los militantes decidirán libremente, como han hecho siempre".