Óscar López se presenta a las primarias del PSOE para ser candidato a la Comunidad en 2027: "Madrid necesita valentía"

1101111.1.260.149.20260702081755 Archivo - El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha presentado este jueves su candidatura a las primarias socialistas para encabezar la lista que se batirá a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP), en 2027.

"Madrid necesita un cambio. Madrid necesita que seamos valientes", traslada López en un vídeo remitido a los medios de comunicación desde el distrito de San Blas-Canillejas en el que nació y desde el que ha llamado aun cambio en una región que lleva "más de treinta años gobernada por una derecha cada vez más insolidaria, injusta y corrupta, que privatiza los servicios públicos para favorecer el negocio de unos pocos".

En su carta de presentación sostiene que el PP de Madrid gobierna la región para "su club privado" y se olvida de la mayoría social. En cambio, el socialista apuesta por un Madrid para "todos, donde el eje principal del Gobierno regional sea mejorar la vida de las personas, no promover los negocios de su entorno".

En su vídeo, López critica que se esté "vendiendo Madrid a cachos mientras se expulsa a los vecinos de los barrios". En su lugar apuesta por un construir un Madrid "para todos" y para que los hijos de los trabajadores tengan "la mejor educación pública" y todos "acceso a la mejor sanidad".

"Para que la vivienda sea un derecho para todos y no el negocio de unos pocos. Y para que Madrid sea una comunidad verde que lucha contra el cambio climático", ha planteado.

El líder de los socialistas madrileños también ha puesto el foco en la necesidad de "derribar todas las barreras que hay" en la región, tanto las diferencias entre los municipios grandes y pequeños, como entre el norte y sur o entre barrios.

"Esa esperanza tiene que llegar a donde vives tú. A Vallecas, Usera, a Carabanchel, Moratalaz, Hortaleza, San Blas, Canillejas, pero también a Fuenlabrada, Getafe, a Parla, a Móstoles, Alcorcón, Alcobenda. Madrid necesita aire fresco. Madrid necesita valentía", arenga López en su vídeo con el que ha anunciado su candidatura para hacer que "Madrid sea el orgullo de Europa".

De momento en el caso de la Comunidad de Madrid ningún militante ha mostrado su interés por encabezar a los socialistas madrileños más allá de López.

Cosa distinta ocurre en el Ayuntamiento de la capital donde a la secretaria general del PSOE Madrid Ciudad y portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, se le sumaba su portavoz adjunta y hasta la pasada semana portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal, Enma López.

Este jueves y viernes (2 y 3 de julio) es el momento de presentar las candidaturas, mientras que del 4 al 11 de julio tendrá lugar la recogida de avales.

La campaña de información será entre el 12 y el 18, mientras que el domingo 19 de julio será el turno de la votación en primera vuelta. En caso de que fuera necesaria una segunda sería el siguiente domingo, el 26 de julio.