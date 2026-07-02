Enma López presenta su precandidatura a Alcaldía de Madrid y postula a 'los López' del PSOE para un necesario cambio

Archivo - La edil del Ayuntamiento de Madrid Enma López - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Enmma López ha anunciado este jueves que ha presentado su precandidatura para la Alcaldía de la capital y ha reivindicado a 'los López de Madrid' como candidatos socialistas en 2027, en referencia a ella misma y al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

"Ha llegado el momento. Presento mi precandidatura para la Alcaldía de Madrid. Militantes, madrileños, madrileñas.¿Cuánto hace que no te ilusionas?", ha escrito en redes sociales tras haber anunciado la pasada semana su intención de acudir a las primarias que el partido celebrará en julio.

En declaraciones a 'RTVE', recogidas por Europa Press, López ha explicado ha dado el paso al frente en respuesta a "una ola de ilusión" y "ganas de cambio" en la sociedad y tras "escuchar durante años, más de cuatro años, a los militantes de Madrid en todas las agrupaciones" pedírselo.

Tendrá que disputarlas con la exministra y actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, a quien ha definido como "compañera y amiga". Aunque ha dicho que valora "muchísimo" el trabajo que ha hecho durante estos cuatro años en Cibeles, López ha recalcado que "es el momento de dar un paso más".

En esta línea, ha incidido que "es un momento" de "llegar a los barrios" e "ilusionar". "Hay que ser capaces de llegar a zonas, a barrios donde no hemos conseguido llevar, de comunicar también de otra manera, de ser capaces de aportar quizás esa empatía, esa forma de comunicar más moderna, que es lo que están demandando ahora mismo los ciudadanos", ha defendido.

En este sentido, también ha defendido las primarias como "un camino" para "dar paso a la gente". Así, ha defendido que se trata de un proceso que supone también un "ejercicio importantísimo también de apertura del partido, de democracia" que la ciudadanía valora. "Los militantes además tienen la opción de elegir. Ojalá otros partidos políticos pudieran tener para elegir entre perfiles tan buenos", ha añadido.

'LOS LÓPEZ' DE MADRID

Al hilo, ha tildado de "gran noticia" que el actual líder del PSOE-M, Óscar López, haya formalizado este jueves su candidatura a las primarias socialistas para encabezar la lista que se batirá a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP), en 2027.

"Creo que lo mejor que le podemos ofrecer a los madrileños son 'los López de Madrid', así que muy contenta porque hace falta un cambio tanto en esta región como, sobre todo, en la ciudad de Madrid", ha explicado.

Igualmente, ha restado importancia a las críticas publicadas sobre el malestar en Ferraz con los tiempos que ha manejado para anunciar que se presentaría a las primarias del PSOE para el Ayuntamiento frente a Reyes Maroto, actual portavoz socialista en Cibeles, junto a las puertas del Congreso socialista del pasado fin de semana.

"Fue algo que fue comunicado pertinentemente antes de que saliera la noticia. En todo caso, creo que es una gran noticia que haya perfiles y personas que estemos interesadas en dar un paso al frente, en ilusionar madrileños y madrileñas", ha defendido la edil socialista.

Este jueves y viernes (2 y 3 de julio) es el momento de presentar las candidaturas, mientras que del 4 al 11 de julio tendrá lugar la recogida de avales.

La campaña de información será entre el 12 y el 18, mientras que el domingo 19 de julio será el turno de la votación en primera vuelta. En caso de que fuera necesaria una segunda sería el siguiente domingo, el 26 de julio.

Finalmente, la edil ha explicado que afronta como "retos" de futuro cuestiones que afectan a la ciudadanía en su día a día como la vivienda, para que deje de ser un "bien especulativo" y para rehabilitar "zonas con beneficios social"; la movilidad, con apuestas como repensar carriles bicis, y la climatización, "no solo en los colegios".