Óscar López responde al PP y a Almeida que no se puede romper una relación que no existe: "No van a las convocatorias"

Los alcaldes del PSOE no van a responder rompiendo lazos con Ayuso y López acusa a la presidenta de desplegar la "peor política"

FUENLABRADA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha respondido PP regional y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que no se puede romper una relación que no existe porque "no van a las convocatorias" del Gobierno de España.

Lo ha trasladado en una rueda de prensa en Fuenlabrada después de que Almeida anunciara que rompe relaciones con el Grupo Municipal Socialista encabezado por Reyes Maroto en el Ayuntamiento de Madrid y el PP-M hiciera lo propio con el delegado del Gobierno, Francisco Martín. Ambos movimientos responden a la tensión de las últimas semanas por el número de fallecidos en residencias en la primera ola del Covid-19 tras rebajar el Ejecutivo regional el número hasta los 4.000.

"¿Romper con quién? Es la única presidenta que no fue a ver al presidente del Gobierno, es la única. El alcalde no va a las convocatorias del delegado del Gobierno", ha lanzado Óscar López, quien ha censurado que no es "solo mala gestión" sino que además de la "privatización y chanchullismo" hay "falta de respeto por la institucionalidad".

El ministro ha reprochado que desde la Real Casa de Correos se hayan dinamitado "todos los marcos institucionales", le ha reclamado a Ayuso que vuelva a la institucionalidad y le ha acusado de desplegar la "peor política".

Al ser preguntado por si el PSOE responderá rompiendo relaciones desde sus ayuntamientos con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el PSOE "tiene que estar en todas partes". "No vamos a ser como ellos. Lo que hace falta es institucionalidad y normalidad", ha zanjado.