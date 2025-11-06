Óscar López ve "las locuras" de Ayuso una forma de tapar la "verdad que sale a la luz" en la causa del fiscal general

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ve "las locuras que encadena" la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una forma de tapar "la verdad que sale a la luz" a raíz de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.

"La verdad es muy contundente. Y yo estoy contento de ver que la verdad sale a la luz. Porque algunos llevamos meses repitiendo una y otra vez que en el origen de todo esto hay unos supuestos delitos, y digo supuestos siendo generosos, porque están incluso reconocidos de la pareja de la señora Ayuso (Alberto González Amador)", ha lanzado el líder de los socialistas madrileños en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press.

López ha insistido en un mensaje que transmite desde que arrancara este caso y es que tras él hay una "estrategia" de González Amador que es "supuestamente un individuo particular", pero que cuenta con "todos los recursos" de la Comunidad, entre ellos el jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez. Sobre él, ha recalcado que es quien "cuenta una mentira a los españoles" que "no se conocía", que era Fiscalía quien ofrecía pactar a González Amador.

Además, ha puesto en el foco los testimonios de los periodistas que niegan que viniera de Fiscalía la filtración del correo electrónico al tiempo que ha tachado de "increíble" que se haya "llegado hasta aquí".

"Estamos discutiendo de algo que es verdaderamente incomprensible, porque se está persiguiendo a quien persigue el delito, y, pero bueno, yo creo que el tiempo está poniendo todo a su sitio", ha apostillado López, quien cree que "así se entiende el desquiciamiento y las locuras a las que tiene sometida la señora Ayuso".